Akşam Postası / 6 Kasım 2020

1. Son 24 saat: 2 bin 436 yeni hasta, 83 can kaybı; 1914 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 436 Covid-19 hastası kayda geçti, 83 kişi hayatını kaybetti.

2. İzmir’de valiliğin 2009’daki raporu: 1490 binada sadece 39’unun yapı kalitesi iyi

İzmir Valiliği ile İnşaat Mühendisleri Odası’nın 2009 yılındaki yapı stoku araştırması, depremin yıkıma neden olduğu Bayraklı’da birçok yapının dayanıklı olmadığını ortaya koymuş.

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3. Kritik eyaletlerde son durum: Biden’ın önde olduğu Georgia’da oylar yeniden sayılacak

Fotoğraf: Reuters

ABD başkanlık yarışının sonucu için gözler dört eyalete çevrildi. İbre Joe Biden’dan yana ama Donald Trump yarıştan kopmuş değil.

4. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ‘corona’ya yakalandı

Fotoğraf: Arşiv

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Covid-19’a yakalandı.

5. Fitch: Liradaki değer kaybının yarattığı riskler artıyor, adımlar yetersiz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’den sorumlu ülke notları müdürü Douglas Winslow, Türkiye’nin attığı adımların liradaki değer kaybını tersine çevirmek için yeterli olmadığını söyledi.

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6. ‘Futbolda şike’ davası: Aziz Yıldırım’ın aralarında bulunduğu 23 sanık beraat etti

Yeniden görülen ‘futbolda şike’ davasında Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın aralarında bulunduğu 23 sanık beraat etti.

7. Eylül Yağlıkara cinayeti davasında karar: Sanık Koçyiğit’e ağırlaştırılmış müebbet

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetinin faili Uğur Koçyiğit, ‘ağırlaştırılmış müebbet’ ve 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti

Fotoğraf: AA

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk’un oğlu, besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti.

9. İstanbul Maratonu nedeniyle pazar günü köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak

Pazar günü (8 Kasım) düzenlenecek 42. İstanbul Maratonu nedeniyle parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar saat 15:00’e kadar kapalı olacak.