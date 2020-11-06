Akşam Postası / 6 Kasım 2020

1. Son 24 saat: 2 bin 436 yeni hasta, 83 can kaybı; 1914 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 436 Covid-19 hastası kayda geçti, 83 kişi hayatını kaybetti.
Bilim Kurulu üyesi: Tanı konan 10 kişiden biri sağlık çalışanı
Vizonlarda mutasyona uğrayan ‘corona’ya tedavi işlemedi: 280 bin kişi karantinada
Araştırma: Virüsle ikinci kez karşılaşınca daha hızlı ve etkili savunma geliştiriliyor
Kastamonu valisi: Semptom olmadığı için, ‘Ben iyiyim’ diyerek ziyaret yapan Covid-19 hastası var
Corona virüsünün hücrelere girişini engelleyen burun spreyi geliştirildi
Profesör: Çocuk hasta sayısı neredeyse iki katına çıktı
14 yaşındaki çocuk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
2. İzmir’de valiliğin 2009’daki raporu: 1490 binada sadece 39’unun yapı kalitesi iyi
İzmir Valiliği ile İnşaat Mühendisleri Odası’nın 2009 yılındaki yapı stoku araştırması, depremin yıkıma neden olduğu Bayraklı’da birçok yapının dayanıklı olmadığını ortaya koymuş.
3. Kritik eyaletlerde son durum: Biden’ın önde olduğu Georgia’da oylar yeniden sayılacak
ABD başkanlık yarışının sonucu için gözler dört eyalete çevrildi. İbre Joe Biden’dan yana ama Donald Trump yarıştan kopmuş değil.
Kıyasıya devam eden seçimde Trump yanlısı protestolar hız kazandı
Twitter, kafa kesme çağrısı yapan Trump’ın eski danışmanının hesabını kapattı
4. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ‘corona’ya yakalandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Covid-19’a yakalandı.
5. Fitch: Liradaki değer kaybının yarattığı riskler artıyor, adımlar yetersiz
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’den sorumlu ülke notları müdürü Douglas Winslow, Türkiye’nin attığı adımların liradaki değer kaybını tersine çevirmek için yeterli olmadığını söyledi.
Üç ay içinde kriz bekleyenlerin oranı yüzde 75’e çıktı
Varlık Fonu müdürü: ‘Bu tür şeyler oluyor mu’ dedirtecek yatırımlar olacak
ABD’li banka: Türkiye’nin kur müdahaleleri bu yıl 100 milyar doları aştı
6. ‘Futbolda şike’ davası: Aziz Yıldırım’ın aralarında bulunduğu 23 sanık beraat etti
Yeniden görülen ‘futbolda şike’ davasında Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın aralarında bulunduğu 23 sanık beraat etti.
7. Eylül Yağlıkara cinayeti davasında karar: Sanık Koçyiğit’e ağırlaştırılmış müebbet
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetinin faili Uğur Koçyiğit, ‘ağırlaştırılmış müebbet’ ve 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
8. Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti
Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk’un oğlu, besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti.
9. İstanbul Maratonu nedeniyle pazar günü köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak
Pazar günü (8 Kasım) düzenlenecek 42. İstanbul Maratonu nedeniyle parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar saat 15:00’e kadar kapalı olacak.