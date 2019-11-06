Akşam Postası / 6 Kasım 2019

1- Erdoğan: Bağdadi’nin eşi yakalandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin eşinin yakalandığını açıkladı.

2- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: 29 Ekim’i kutlamak özenti değildir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstabul’daki 29 Ekim kutlamalarını ‘özenti kokan saçmalık’ diye nitelendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “29 Ekim’i doya doya, hissederek yaşamak, bu ülkenin en büyük milli bayramını coşa coşa yaşamak asla bir imrenti ya da bir özenti değildir.”

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3- Bahçeli’den Erdoğan’a öğüt: Devamlı dikiz aynasına bakarak devlet yönetilmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili ”Sayın cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun saygımız vardır, yanında duracağımız açıktır” derken öğüt vermeyi de ihmal etmedi: “Devamlı dikiz aynasına bakarak devlet yönetilmez.”

4- CHP’den ‘iç turizm takip sistemi’ne tepki: Toplu fişleme projesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020’de devreye alınacak ‘iç turizm takip sistemi’yle, cep telefonu operatörlerine müşterilerinin yerini bildirme zorunluluğu getirildiğini öne sürerek, “Bu düzenleme tam bir fişlemedir. Yurttaşların özel hayat gizliliğini ihlaldir” dedi.

5- Fatih’te bir evde dört kardeş ölü bulundu

İstanbul’un Fatih ilçesinde, iddiaya göre kapısında ‘Dikkat siyanür var’ yazılı not olan bir evde, ikisi kadın dört kardeş ölü bulundu. Ekipler, ön otopsi raporunun bulgularına dayanarak kardeşlerin siyanür içtikleri ihtimaline ilişkin incelemeler yapıyor.

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6- Trump, Suriye’deki petrol sahaları için genişletilmiş askeri denetimi onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarının güvenliğini sağlamak amacıyla genişletilmiş askeri denetim planını onayladı.

7- Hürriyet’in yayın yönetmenliğine Ahmet Hakan getirildi

Demirören Holding’in sahibi olduğu Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğine köşe yazarı Ahmet Hakan getirildi. Hakan, ‘tarafsız ve bağımsız’ diye nitelediği yayın çizgisinin korunacağını söyledi.

8- MSB: YPG’den son 24 saatte 11 taciz saldırısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG’lilerin son 24 saatte çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere 11 taciz saldırısı yaptığını duyurdu.

9- Ürdün’ün antik kenti Ceraş’ta bıçaklı saldırı: Altı yaralı

Ürdün’ün Roma döneminden kalma Ceraş antik kentinde, üç Meksikalı, bir İsviçreli turist, bir rehber ve bir güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı.

10- Alperen’in babası: Müfettişler hakkında açılan dava birçok şeyi açığa çıkaracak

İzmir’de, unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitiren Alperen Sakin’in babası Serkan Sakin, kreşi denetleyen üç milli eğitim müfettişi hakkında dava açılmasıyla ilgili, “Bu davayla birlikte birçok şey açığa çıkacak ve davanın seyri değişecek” dedi.

11- Kaftancıoğlu’ndan ‘İmamoğlu kitabı’ yazan Özkan’a: Örgüte saygısızlık edemeyecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ı isim vermeden eleştirdi.

12- HDP’den sonra CHP de bütçe komisyonu görüşmelerinin canlı yayınlanmasını istedi

CHP, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinin, TBMM internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması için Meclis Başkanlığı’na başvurdu.

13- RTÜK’ten ‘istifa’ açıklaması: Başkan ‘Kurumlar yıpranmasın’ diye TÜRKSAT’tan ayrılmış

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), başkan Ebubekir Şahin’in ‘RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için tamamen ahlaki, vicdani ve hukuki sınırlar içerisinde görev aldığı TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını’ duyurdu.

14- CHP’li vekil: Atatürk Barajı’na kanalizasyon suları akıyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Atatürk Barajı’na kanalizasyon suları aktığını öne sürdü.

15- Murat Dağı’ndaki maden projesine karşı bilirkişi raporu: Siyanür zehirlenmesi kitlesel ölüme yol açabilir

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı’nda özel bir şirket tarafından altın ve gümüş madeni kurulması projesine olumsuz görüş bildiren bilirkişi raporunda, siyanür sızıntısı dutumunda kitlesel ölüm riskinin olabileceği belirtildi.

16- Anket: KKTC halkı iki devletli çözüm istiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan ankete göre halkın çoğu iki devletli çözüm istiyor; ayrıca Türkiye’nin garantörlüğünün aynen devam etmesi ve Türk askerinin adada kalmasından yana.

17- Şule Çet’in tırnaklarındaki DNA transferinin nasıl gerçekleştiği saptanamadı

Ankara’da bir plazanın 20’nci katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet’in tırnaklarında bulunan, sanık Berk Akand’a ait DNA profilinin nasıl transfer olduğu Adli Tıp Kurumu raporunda belirlenemedi.

18- Mardin’de 300 yıllık binada yangın: 290 filmin bulunduğu 50 yıllık arşiv kül oldu

Mardin’de bir dönem istiklal mahkemesi binası olarak da kullanılan 300 yıllık tarihi bina yangında küle döndü. Binadaki sinema salonunda 290 filmin bulunduğu 50 yıllık arşiv de yok oldu.

19- Deprem sonrası tahliye edilen Çapa Diş Hekimliği’ne halen yeni yer verilmedi

Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası boşaltılan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne halen yeni yer tahsis edilmemesi nedeniyle yeni hasta kabulünün yapılamadığı bildirildi.

20- Britanya parlamentosu feshedildi

Britanya parlamentosunun erken seçimlere 25 gün kala feshedildiği açıklandı.