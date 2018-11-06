Akşam Postası / 6 Kasım 2018

1. Denetim raporları yayınlanmıştı: Sayıştay’da başkan yardımcısı değişti

Sayıştay’ın denetim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Fikret Çöker’in görevden alındığı bildirildi.

2. Bahçeli’den Erdoğan’a: Türkçülükle ırkçılığı aynı görmek devasa hata

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk’üm Türkçü değilim… İslam ırkçılığı reddeder” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çıkıştı: “Türkçülüğü, ırkçılıkla aynı gören kim varsa tarihi ve devasa bir hatanın tam ortasındadır.”

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3. Erdoğan, İran’a yaptırıma karşı: Kesinlikle uymayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları doğru bulmadığını söyledi.

4. Kılıçdaroğlu’na göre iktidar gözetiminde: Kaşıkçı’nın katilleri VIP’ten çıkıp gitti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin ‘elini kolunu sallaya sallaya’ Türkiye’den gittiğini söyledi.

5. Akşener’den muhalefete ‘Andımız’ çıkışı: CHP susuyor, biz söylüyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Andımız’ın tekrar okullarda okutulmasıyla ilgili tartışmalara değinirken “CHP susuyor. Biz neyi görüyorsak onu söylüyoruz” dedi.

7. Konkordato talebine ret: Dev filo kiralama şirketi Fleetcorp resmen iflas etti

Türkiye’nin en büyük filo kiralama şirketlerinden Fleetcorp resmen iflas etti. Şirketin konkordato talebini reddeden mahkeme heyeti, şirketin kesin mühlet talebini kabul etmeyerek iflasına karar verdi.

8. Üçüncü köprüde garanti edilen gelir 2,5 milyar lira, elde edilen gelir 730 milyon lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, devletin Yavuz Sultan Selim Köprüsü için işletici firmaya KDV hariç 2 milyar 473 milyon 465 bin 448 lira ‘gelir garantisi’ verdiğini açıkladı.

9. Amerikan devi Manheim Türkiye’den çekiliyor

Dünyanın en büyük açık artırma şirketlerinden ABD merkezli Manheim, Borusan ile ortak olduğu Türkiye’nin ilk ikinci el alım-satım internet firması Borusan Manheim’deki payını satmak için düğmeye bastı.

10. Kriz sağlıkta: Medikal firmalar 10 aydır kamudan ödeme alamıyor

Medikal firmaların yıl başından bu yana kamudan (Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri) alacaklarını tahsil edemediği bildirildi.

11. Gözlemevi: DSG, IŞİD’e karşı yeniden sahaya indi

ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Fırat’ın doğusunda IŞİD’e karşı askeri operasyonlara yeniden başladığı bildirildi. Operasyonlara Türk ordusunun YPG’ye yönelik topçu ateşi nedeniyle ara verilmişti.

12. ‘Resmi’ sayı: Yeni havalimanı inşaatında 30 işçi hayatını kaybetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nın inşaatında 30 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.

13. Sahtecilikle suçlanan doçent Erdoğan’ı incelemiş: Şiir İkliminde Bir Reis-i Cumhur

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde doçent ünvanıyla altı yıldan bu yana ders veren Nilgün Açık Önkaş’ın, doçentlik sınavı başvurusunda sahtecilik yaptığı öne sürüldü. Önkaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a methiyeler düzen ‘Şiir İkliminde Bir Reis-i Cumhur’ adlı bir kitap da yazmış.

14. Galatasaray’dan 12, Fenerbahçe’den dört: 16 kişi PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından 16 kişiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

15. İsviçre’de referandum: Boynuzlu ineklere sübvansiyon verilsin mi?

İsviçreliler boynuzlu inek ve keçilere sübvansiyon verilip verilmemesini oylayacak.