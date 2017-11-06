Akşam Postası / 6 Kasım 2017

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1- ‘Paradise Papers’: Başbakanın iki oğlunun ‘vergi cenneti’nde beş şirketi var

Uluslararası gazetecilik organizasyonu ‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri), denizcilik sektörünün ‘vergi cenneti’ Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu, dayısı ve yeğeniyle bağlantılı dokuz şirketin adını yayınladı.

2- İlk adım: ABD, Türkiye’den vize taleplerinde ‘sınırlı hizmet’e başladı

Reuters, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde ‘ABD’nin Türkiye’den vize taleplerinde sınırlı hizmete başladığını’ duyurdu.

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3- Yeni seçim anketi: AKP yüzde 38.51, MHP barajın altında

Sonar’ın anketine göre AKP’nin oy oranı yüzde 38.51, MHP barajın altında. Kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 38.51, CHP yüzde 23.50, İYİ Parti yüzde 16.06, HDP yüzde 10.33, MHP yüzde 7.78, diğer partiler yüzde 3.82 oranında oy alıyor.

4- Cezaevindeki işadamı Kavala: Erdoğan’ın sözlerinden sonra tutuklandım

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, tutuklanma nedeninin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkındaki sözleri olduğunu savundu.

5- AKM’nin yerine yapılacak yeni bina tanıtıldı

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yerine yapılacak opera binası tanıtıldı.

6- Darbe sanığı Sönmezateş artık ‘susacak’: Bir şeylerin ortaya çıkmasını bekleyeceğim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi operasyonunun planlayıcısı olmakla suçlanan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş savunma yaptı: “Artık susuyorum. Bir şeylerin ortaya çıkmasını bekleyeceğim.”

7- Emniyet alarm verdi: 13 şehir IŞİD’in hedefinde

Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye sızmaya çalışan IŞİD militanlarının saldırı düzenleyebileceği uyarısında uyardı. Buna göre 13 şehir IŞİD’in hedefinde.

8- KBY başbakanı: Türkiye dahil tüm ülkelerle sorunların çözümü için görüşmek istiyoruz

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, “Türkiye dahil bütün ülkelerle sorunların çözümü için görüşmek istiyoruz” dedi.

9- BES’te cayma oranı yüzde 50’lerde: ‘Daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz’

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bireysel emeklilik sisteminde (BES) cayma oranının yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyleyerek, daha çok katılımcı çekmek için sistemi iyileştirecek alternatifler üzerinde çalıştıklarını ve bunların son aşamaya geldiğini belirtti.

10- Özelleştirme tehdidine karşı 3 bin madenci kendini ocaklara kilitledi

Zonguldak ve Bartın’da 3 bin madenci özelleştirmeye karşı ocaktan çıkmama eylemine başladı.

11- AKP’nin Gökçek’in yerine adayı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna

AKP Ankara büyükşehir belediyesi başkanlığı için Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı aday gösterdi.

12- Küresel ısınma ürkütüyor: Dünyanın son üç yılı, ‘tarihin en sıcak üç yılı’

2017’nin kaydedilmiş en sıcak üçüncü yıl olması bekleniyor. Bu, 2016, 2015 ve 2017’nin (yüksek sıcaklık sıralaması) en sıcak üç yıl olarak dünya tarihine geçmesi demek.

13- ‘Altı yaşında evlenilebilir’ diyen ‘fetvacı’, Diken’in haberini engelletti

‘Altı yaşında evlenilebileceği’ne dair fetvasıyla hatırlanan ilahiyatçı Nurettin Yıldız, mahkemeye başvurarak Diken’in bir haberini engelletti.

14- Yılın ilk 10 ayında en az 1683 işçi iş cinayetlerinde can verdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk 10 ayında en az 1683 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini raporladı.

15- Antalya’da 2 bin 400 yıllık Likya mezarı bulundu

Antalya’da bir arazide iş makinesiyle kazı yapılırken 2 bin 400 yıllık Likya mezarı bulundu.

16- ‘Asilzade’ kontenjanından: Devrik Suudi prensler Ritz Carlton’da tutuluyor

Suudi Arabistan’da aile içi darbeyle tutuklanan 11 prens fiilen hapishaneye çevrilen Ritz Carlton otelinde tutuluyor.

17- Londra’da liderler zirvesi: Konu cinsel taciz

Britanya parlamentosundaki taciz iddialarının ardından ‘Mesleki Ahlak Kuralları ve Şikayet Prosedürü’ yayınlayan Başbakan Theresa May, bununla da yetinmedi ve konuyla ilgili liderler zirvesi toplayacağını açıkladı.