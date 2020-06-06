Akşam Postası / 6 Haziran 2020

1- ‘Kısıtlamasız’ ilk hafta sonundan manzaralar…
Corona virüsü salgınında geçilen ‘normalleşme’ dönemi nedeniyle 11 Nisan’dan beri ilk defa hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı.
Kısıtlama kalktı, ilk hafta sonunda Adalar’da yoğunluk oluştu
Sendika: AVM’lerde vaka görüldü; asıl etki 15 Haziran’dan sonra çıkar
Van’da, bir ailenin taziye çadırı nedeniyle 44, şoförün karantinayı ihlal etmesi nedeniyle 15 vaka
‘Corona’ önlemleri | Riva’da kampa giren hakemlerin testleri negatif çıktı
45 kişiye corona virüsü bulaşmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira
2 liralık tatlı yemek için dışarı çıktı; 799 lira ceza kesildi
2- DSÖ söylem değiştirdi: Herkesin ‘kumaş’ maske takmasını öneriyoruz
Covid-19 salgınının başından beri sağlıklı kişilerin maske takmasının gerekli olmadığını savunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) söylem değiştirdi. Hükümetlerin, virüsün yayılma riskini azaltmak için toplumdaki herkesten ‘kumaş’ maske takmasını istemelerini önerdi. Öneri, DSÖ’nün yeni kılavuzunda yer aldı.
‘Corona’ günlüğü | Dünyada ölü sayısı 400 bine yaklaştı
3- Yılın ilk beş ayında 737 işçi hayatını kaybetti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre yılın ilk beş ayında en az 737 işçi hayatını kaybetti.
4- Pütürge’deki depremde 20 evde hasar oluştu; ocakta kurulan çadırlara döndüler
Malatya’nın Pütürge ilçesinde, dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde evlerinde hasar oluşanlar, ocak ayında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’li deprem sonrasında kendileri için kurulan çadırlara döndü.
5- Davutoğlu: Bütün partilerle görüşmeye hazırız; seçime kendi gücümüzle gireceğiz
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tüm partilerle görüşmeye hazır olduklarının altını çizerek ne zaman ve hangi şartlarda olursa olsun seçime kendi güçleriyle gireceklerini vurguladı.
6- Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber ve arkadaşlarına birer yıldan üçer yıla kadar hapis istemi
Beşiktaş’ın ‘evi’ Vodafone Park’ta 14 Ağustos 2019’da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki üç kişi hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.