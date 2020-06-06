Akşam Postası / 6 Haziran 2020

1- ‘Kısıtlamasız’ ilk hafta sonundan manzaralar…

Corona virüsü salgınında geçilen ‘normalleşme’ dönemi nedeniyle 11 Nisan’dan beri ilk defa hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı.

Fotoğraf: DHA

2- DSÖ söylem değiştirdi: Herkesin ‘kumaş’ maske takmasını öneriyoruz

Covid-19 salgınının başından beri sağlıklı kişilerin maske takmasının gerekli olmadığını savunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) söylem değiştirdi. Hükümetlerin, virüsün yayılma riskini azaltmak için toplumdaki herkesten ‘kumaş’ maske takmasını istemelerini önerdi. Öneri, DSÖ’nün yeni kılavuzunda yer aldı.

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3- Yılın ilk beş ayında 737 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre yılın ilk beş ayında en az 737 işçi hayatını kaybetti.

4- Pütürge’deki depremde 20 evde hasar oluştu; ocakta kurulan çadırlara döndüler

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde evlerinde hasar oluşanlar, ocak ayında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’li deprem sonrasında kendileri için kurulan çadırlara döndü.

5- Davutoğlu: Bütün partilerle görüşmeye hazırız; seçime kendi gücümüzle gireceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tüm partilerle görüşmeye hazır olduklarının altını çizerek ne zaman ve hangi şartlarda olursa olsun seçime kendi güçleriyle gireceklerini vurguladı.

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6- Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber ve arkadaşlarına birer yıldan üçer yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş’ın ‘evi’ Vodafone Park’ta 14 Ağustos 2019’da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki üç kişi hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.