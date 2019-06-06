Akşam Postası / 6 Haziran 2019

1. YSK hem tekrar görevlendirdi hem de disiplin soruşturması başlattı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerinde İstanbul seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlattı.

2. İmamoğlu: Ordu valisi mitinge müdahale edeceğini söyledi

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz’un, mitingin erken bitirilmesini istediğini, aksi halde müdahale edileceğini söylediğini aktardı.

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3. İddia: İBB’nin gelir getiren taşınmazları AKP’li belediyeye devredilecek

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB), İSPARK ve kültür merkezleri de dahil mülkiyetinde bulunan 20’ye yakın gelir getiren taşınmazının AKP’li Esenler belediyesine devredileceği iddia edildi.

4. İstanbul’un yüz ölçümünden daha fazla alan ranta açıldı

Türkiye Ormancılar Derneği’nin (TOD) hazırladığı ‘Türkiye Ormancılığı: 2019’ isimli rapora göre, 2004’ten bu yana orman alanı kapsamı dışına çıkarılarak ranta açılan saha 6 milyar 513 milyon 900 bin metrekare. Rakam 5 milyar 461 milyon metrekare olan İstanbul’un yüzölçümünü bile geçiyor.

5. Marmaray’da 478 milyon avroluk yatırım depoda

Marmaray için alınan 478 milyon avro değerindeki tren setleri, gerekli uzunlukta ray-makas sistemi olmadığı için depoya kaldırıldı.

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6. Çayırova’daki tekstil fabrikasında yangın: Dört kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybederken, yangında dumandan etkilenen beş kişi hastanelere kaldırıldı.