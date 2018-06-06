Akşam Postası / 6 Haziran 2018

1- İşaret ‘Saray’dan: Yeni seçimler gündeme gelebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, parlamento seçimlerinde muhalefetin üstünlük sağladığı ancak cumhurbaşkanlığa Tayyip Erdoğan’ın seçildiği bir senaryoda, yeni seçimlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

2- Menbiç Askeri Konseyi: YPG’liler gidecek, Türk askerini kabul etmiyoruz

Suriye’de Menbiç Askeri Konseyi, kentte Türk askerinin varlığının kabul etmeyeceklerini bildirdi.

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3- Metropoll’ün mayıs anketine göre Erdoğan önde, İnce ikinci

Metropoll araştırma şirketi, mayıs ayında yaptığı seçim anketinin sonuçlarının cumhurbaşkanlığına ilişkin bölümünü açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önde, CHP adayı Muharrem İnce ikinci sırada.

4- Tutuklu Boğaziçililer hakim karşısında: ‘Terörist’ denerek hedef gösterildik

‘Zeytin Dalı Harekatı’ sırasında yerleşkede lokum dağıtılmasını protesto etmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef göstermesi sonucu tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bugün hakim karşısına çıktı.

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5- Talana devam: Okluk’taki ‘yazlık saray’ için 50 bin ağaç kesildi

Muğla’daki Okluk Koyu’nda inşa edilen 300 kişilik devlet konukevi için bugüne kadar 50 bin ağaç kesildi.

6- Ses var görüntü yok: Demirtaş’ın eşini aradığı ‘sosyal medya mitingi’

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın ‘sosyal medya mitingi’, partisinin Twitter hesabından yayınlandı.

7- HÜDA-PAR, AKP ile anlaşamamış: ‘Cumhur ittifakı’yle rakibiz

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 24 Haziran’daki seçimlerde AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’na rakip olduklarını belirterek, listeler konusunda AKP ile anlaşamadıklarını söyledi.

8- 85 yaşındaki kadını ezen askeri aracın şoförüne bir yıl sekiz ay ertelemeli hapis

Diyarbakır’da 85 yaşındaki Pakize Hazar’ın ölümüyle sonuçlanan zırhlı araç kazasında 26 yaşındaki uzman çavuşa iyi hal indirimi uygulanarak bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

9- Soylu’dan CHP’nin ‘dinleme’ iddiasına ret: Halkın içine çıkan namerttir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin telefonlarının dinlendiğine dair iddialarıyla ilgili, “Bir tanesiyle ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir” dedi.

10- ‘Mersin Şehir Hastanesi’ haberi: FOX haber sunucusu Portakal’a soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı avukatlarının şikayeti üzerine, FOX Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal ile sorumlu müdür İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberleri nedeniyle soruşturma başlattı.

11- Seçim öncesi harekat tartışılırken: Asker 25 kilometre ilerledi, Kandil 90 kilometre

Hükümet, PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik seçim öncesi kara harekatı yapılabileceğinin işaretini verirken sahadan gelen haberler askerlerin bu aşamada Kandil’den uzakta olduğunu gösteriyor. Kara birliklerinin geçen üç ayda Irak’ta 25 kilometre ilerlediği belirtilirken, 90 kilometre derinlikteki Kandil’e yoğun hava harekatı yapılması gündemde.

12- Bahçeli’den ‘apolet söken’ İnce’ye: Yuh mu çekecekti, sökecek müptezel daha doğmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında süren ‘apolet tartışması’na girdi: “Ne yapacaktı? Yuh mu çekecekti? Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır.”