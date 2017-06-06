Akşam Postası / 6 Haziran 2017

1- Başbakan baklayı ağzından çıkardı: Zeytin mi daha önemli, tesis mi?

Başbakan Binali Yıldırım, üreticilerce zeytinlik sahaların ‘ölüm fermanı’ diye nitelenen bir maddeyi de içeren ‘Üretim Reform Paketi’ni “Zeytin mi daha önemli, tesis mi?” diye savundu.

2- Kılıçdaroğlu’ndan ‘zeytinlik kıyımı’na karşı mücadele sözü: Yiyorlar doymuyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üreticilerce zeytinlik sahaların ‘ölüm fermanı’ diye nitelenen bir maddeyi de içeren ‘Üretim Reform Paketi’yle ilgili mücadeleyi Meclis’te vereceklerini söyledi.

3- Gazeteciye saldıran Arda Turan milli takımı bıraktı: Pişman değilim, kuş gibiyim

Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırısının ardından kadro dışı bırakılıp kamptan gönderilen futbolcu Arda Turan milli takımı bıraktı.

4- Trump’tan tam destek: Katar’ın tecridi terörizmin sonunun başlangıcı

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın diplomatik tecride alınmasının ‘terörizmin sonunun başlangıcı’ olacağını savundu.

5- DSG duyurdu: Rakka operasyonu başladı

YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD’in ‘başkent’i Rakka’yı özgürleştirmeyi amaçlayan operasyonun başladığını duyurdu.

6- Amerikalı komutan: Rakka savaşı ‘zor ve uzun’ olacak

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Rakka operasyonunun uzun ve zor olacağını kaydetti.

7- Alman bakan Ankara ziyaretini anlattı: İlişkilerin zor bir döneme girdiğini gördüm

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ‘İncirlik krizi’ nedeniyle Türkiye’yle ilişkilerin ‘zor bir döneme’ girdiğini söyledi.

8- Türkiye hevesliydi ama Katar ‘arabulucu’ olarak Kuveyt’i tercih etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkelerinin diplomasi ve ulaşım ‘abluka’sına aldığı Katar, Kuveyt’in arabulucuk yapmasını istiyor.

9- Erdoğan’ın avukatı: Darbecilere talimat gelmiş, örgütü aklamaya çalışıyorlar

Darbe davalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı temsil eden avukat Hüseyin Aydın, yargılanan askerlerin Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in talimatıyla kendilerini aklamaktan ziyade ‘örgütü aklamaya’ dönük savunma yaptıklarını söyledi.

10- Açlık grevindeki öğretmen Özakça’nın son durumu: Morali çok yüksek

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte tutuklanan öğretmen Semih Özakça’nın cezaevindeki durumu hakkında eşi bilgi verdi.

11- Bahçeli ‘vatandaşlıktan çıkarmada’ acele edilmemesini istedi: Bedeli ödettirilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aralarında Fethullah Gülen’in de bulunduğu 130 kişi hakkında üç ay içinde Türkiye’ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılma kararıyla ilgili ‘acele edilmemesini’ istedi.

12- TAK, Türkiye’yi yeni saldırılarla tehdit etti

Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda terör saldırısı gerçekleştiren Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK), Türkiye’yi tehdit ettiği bir duyuru yayınladı.

13- ‘FETÖ’den gözaltına alınan Metropoll’ün sahibi Sencar serbest bırakıldı

Geçen hafta sonu ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar serbest bırakıldı.

14- İstifanın faturası personele: Eşi istifa eden rektör 11 kişinin yerini değiştirdi

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, bir enstitüye sekreter olarak atadığını eşinin istifasının ardından üniversitede 11 kişiyi başka birimlerde görevlendirdi.

15- Kılıçdaroğlu: ‘Ne istediniz de vermedik’ diyenler dışarıda, damatlar içeride

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu, son olarak AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın damadının ‘FETÖ’den tutuklanmasını hatırlatarak, “‘Ne istediniz de vermedik’ diyenler dışarıda, damatlar içeride. Söz veriyoruz, darbenin siyasi ayağını ortaya çıkaracağız” dedi.

16- Emekli albay Üçok’a göre ‘FETÖ’ hala çok güçlü: Uygun koşullarda darbe yapabilir

Eski Hava Kuvvetleri askeri savcısı hakim albay Ahmet Zeki Üçok, koşulların gerçekleşmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) darbe yapabileceğini söyledi.

17- Davutoğlu ‘Pelikan sessizliği’ni bozdu: Beni susanlar üzüyor

‘Pelikan dosyası’yla görevden el çektirilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuşup, ‘itibar suikastleri’ne karşı AKP’deki suskunluğun kırıcı olduğunu söyledi.

18- Londra saldırganlarından biri Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmek istemiş

Londra saldırganlarından birinin Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmek istediği belirtildi.

19- ‘Nobel macerası’nda mutlu son: Bob Dylan bir yıllık ‘ödül sessizliği’ni bozdu

Amerikalı müzisyen ve şair Bob Dylan, nisan ayında ‘gizli kapaklı’ aldığı Nobel ödülüne ilişkin yapması beklenen konuşmayı ‘nihayet’ gerçekleştirdi.