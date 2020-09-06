Akşam Postası / 6 Eylül 2020

1- Son 24 saat: 1578 yeni vaka, 53 can kaybı; 1013 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1578 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 53 kişi hayatını kaybetti, 1013 kişi iyileşti.

2- Bakanlık personeli sağlık çalışanlarına üç ay ek ödeme kararı

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa ait tesislerde görev yapan sağlık çalışanlarına üç ay ek ödeme yapılacağını bildirdi.

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3- SGK, özel hastanelere yeniden ‘pandemi ödemesi’ne başladı: Kriter PCR testi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vaka sayılarının azalmasının ardından özel hastanelere vermemeye başladığı Covid-19 ödeneğini yeniden devreye soktu. Ancak bu kez PCR testi kriteri getirildi.

4- Antikorlu gönüllüler: İzolasyondaki Covid-19 hastalarını yalnız bırakmıyor

İsrail’deki bir hastanede iyileşen Covid-19 hastalarından oluşan gönüller, corona bölümünde izolasyonda kalan hastalara yardımcı oluyor.

5- Başak Demirtaş’tan AİHM başkanına çağrı: Durumu bir de bizden dinleyin

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Türkiye’yi ziyaret eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano’ya çağrıda bulundu: “Mahkemenizin verdiği kararları uygulatmayan cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileriyle görüştünüz. Durumu bir de bizden dinlemek için, bana sadece bir saat ayırmanız yeterli olacaktır.”

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6- ‘Maske-mesafe’li KPSS: Geç kalan adaylar yine kapıda kaldı

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-KPSS) bugün yapıldı.

7- Kadına yönelik şiddette tedbir kararları kolluk birimlerince tebliğ edilecek

Yeni adli yılla birlikte kadını korumaya dönük aile mahkemelerince verilen tedbir kararları artık posta yoluyla değil artık kolluk birimleri aracılığıyla, şiddet uygulayana tebliğ edilecek.

8- TESK, altı aydır iş yapamayan kantincilere destek istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen kantincilerin desteklenmesini istedi.