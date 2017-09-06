Akşam Postası / 6 Eylül 2017

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1- Erdoğan’dan AB’ye ‘ekim mesajı’: Bir an önce alın şu kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğinin ekimde belli olacağına yönelik açıklamasını alttan almadı.

2- Servisçi kavgasındakilerden biri ‘istismar’dan sabıkalı çıktı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde dün bir okulun bahçesinde bir kişinin öldüğü servisçi çatışmasına katılanlardan birinin ‘çocuğun cinsel istismarı’ndan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.

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3- BM’den Arakan için ‘insani felaket’ uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’ın Rakhine (Arakan) eyaletindeki durum için ‘insani felaket’ uyarısında bulundu.

4- CHP sözcüsünden Danıştay başkanına: Cübbede ilik arayacağına ağzını kilitle

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Çanakkale’de düzenlenen ‘Adalet Kurultayı’nın sonuç bildirgesini eleştiren Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’e yanıt verdi: “Cübbede iliklemek için ilik arayacağına ağzını kilitle.”

5- PKK sivilleri hedef aldı: İki işçi hayatını kaybetti, üçü yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyü kırsalında enerji nakil hatlarında çalışan işçilere, PKK’lılar tarafından ateş açıldı. İki işçi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere üç işçi yaralandı.

6- Muğla’nın Menteşe ilçesinde yangın: Alevler yerleşim yerlerine ilerliyor

Muğla’nın kırsal Zeytinköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

7- Erdoğan ‘tökezleme’ istemedi: Türkiye’nin kaderiyle AK Parti’nin kaderi bütünleşmiştir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin kaderiyle genel başkanı olduğu AKP’nin kaderinin ‘bütünleştiğini’ savunarak, “Biz tökezlersek Türkiye’nin de tehlikeye düşeceğini Kasım-Haziran seçimleri arasında gördük” dedi.

8- BM raporu: Suriye hükümeti 30’dan fazla kimyasal silah saldırısı yaptı

Birleşmiş Milletler’in görevlendirdiği savaş suçları inceleme heyeti, Suriye hükümetine bağlı güçlerin 2011’de başlayan iç savaşta 30’dan fazla yakın kimyasal silah saldırısı yaptığını tespit etti.

9- Gazeteciye tehdidin ardından: MHP’nin Nazilli teşkilatı kapatıldı

MHP, Nazilli ilçe teşkilatını kapattığını duyurdu.

10- Üç çocuğa istismarla suçlanan emekli astsubay tutuklandı

Tekirdağ’da 63 yaşındaki apartman yöneticisi emekli astsubay, üç çocuğa istismarla suçlanarak tutuklandı.

11- Gülmen ve Özakça için açlık grevi yapan Sebahat Tuncel’e iki ay ‘spordan men’ cezası

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’e, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için açlık grevi yaptığı gerekçesiyle iki ay ‘spordan men’ cezası verildi.

12- Ankara’da bir kadın evinde şort giydiği için şikayet edildi: ‘İyiliğin için’ perdeyi kapa

Ankara’da T.E. adlı kadın, kendi evinde şort giydiği gerekçesiyle apartman yöneticisine şikayet edildiğini öne sürdü.

13- Tekmeli saldırıya uğrayan Terzi’nin yaşamı tehlikeye sokulmamış

Şort giydiği gerekçesiyle İstanbul’da belediye otobüsünde Abdullah Çakıroğlu’nun saldırısına uğrayan Ayşegül Terzi’ye ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, dava dosyasına girdi.

14- Cem Yılmaz’ı ‘FETÖ’cü ilan eden Sabah yazarı özür diledi

Komedyen Cem Yılmaz’ı ‘isim benzerliği’ üzerinden ‘FETÖ ’bağlantılı ilan eden Sabah yazarı Ersin Ramoğlu özür diledi.

15- İsveçli gazeteciyi öldürmekle suçlanan sanık cinayeti reddetti: Kafasını çarptı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da kolları, bacakları ve kafası kesilmiş halde bulunan İsveçli gazeteci Kim Wall’u öldürmekle suçlanan Peter Madsen, Wall’ın kafasına ambar kapağının çarpması sonucu öldüğünü öne sürdü.