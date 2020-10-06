Akşam Postası / 6 Ekim 2020

1- Son 24 saat: 1511 yeni hasta, 55 can kaybı; 1229 kişi iyileşti
Son 24 saatte 1511 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti.
2- Erdoğan’dan Macron’a: Sen kimsin ‘İslam’ın yapılandırılması’ diyorsun?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘İslam’ın yapılandırılması gerektiğini’ savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, “Sen kimsin İslam’ın yapılandırılması diye ifadeyi ağzına alıyorsun” diyerek tepki gösterdi.
3- Bahçeli: 6-8 Ekim soruşturmasının ucu nereye dayanıyorsa oraya kadar gidilmeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “6-8 Ekim olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli” dedi.
4- ‘Suni gündemleri fısıldayan adam’ diyen Akşener: Dolar değil AYM rahatsız ediyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Suni gündemleri fısıldayan adam’ diye tanımladığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yapılandırılması’ talebini sert sözlerle eleştirdi.
5- CHP’den Selçuk’a EBA sorusu: 160 milyon dolarlık kredi nereye harcandı
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Dünya Bankası’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi için Türkiye’ye ayırdığı 160 milyon dolarlık kredinin nereye harcandığını sordu.
6- Hemşire: Maskeyi seçme şansı varken onu seçsinler; seçemeyeceklerini takmak zorunda kalmasınlar
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 yoğun bakım sorumlu hemşiresi Tülay Artıklar ve poliklinik hemşiresi Havva Özkılıç Türkiye’nin sağlık ordusunun iki mensubu.
7- Dışişleri’nden Kanada’nın ‘İHA’ kararına tepki: Çifte standartlı yaklaşım
Dışişleri Bakanlığı, “Bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz” ifadeleriyle Kanada’nın ‘İHA’ kararına tepki gösterdi.
Kanada, ‘Karabağ’ iddiaları sonrası Türkiye’ye İHA ekipmanı satışını askıya aldı
8- Pınar’ın katilinin boşanma davası görüldü: 5 milyon TL tazminat ödemeyi kabul etti
Muğla’nın Ula ilçesinde cansız bedeni ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın, eşi tarafından Muğla’da açılan anlaşmalı boşanma davası görüldü.
9- Beyaz Saray’a dönen Trump: Korkmayın
Corona virüsü tedavisi görmek için üç gün hastanede kaldıktan sonra Beyaz Saray’a dönen ABD Başkan Donald Trump, ABD’lilere ‘dışarı çıkmalarını’ ve Covid-19’dan korkmamalarını söyledi.
Spikerin ‘dili sürçtü’: ‘Trump’ın yakın çevresinden bir başka ismin daha kokain testi pozitif çıktı’
10- KKTC başbakanı: Maraş sahilinden perşembeden itibaren istifade edeceğiz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ‘perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş’ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını’ açıkladı.