Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 6 Ekim 2020

1- Son 24 saat: 1511 yeni hasta, 55 can kaybı; 1229 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1511 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti.

2- Erdoğan’dan Macron’a: Sen kimsin ‘İslam’ın yapılandırılması’ diyorsun?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘İslam’ın yapılandırılması gerektiğini’ savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, “Sen kimsin İslam’ın yapılandırılması diye ifadeyi ağzına alıyorsun” diyerek tepki gösterdi.

Reklam

3- Bahçeli: 6-8 Ekim soruşturmasının ucu nereye dayanıyorsa oraya kadar gidilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “6-8 Ekim olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli” dedi.

4- ‘Suni gündemleri fısıldayan adam’ diyen Akşener: Dolar değil AYM rahatsız ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Suni gündemleri fısıldayan adam’ diye tanımladığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yapılandırılması’ talebini sert sözlerle eleştirdi.

5- CHP’den Selçuk’a EBA sorusu: 160 milyon dolarlık kredi nereye harcandı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Dünya Bankası’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi için Türkiye’ye ayırdığı 160 milyon dolarlık kredinin nereye harcandığını sordu.

Reklam

6- Hemşire: Maskeyi seçme şansı varken onu seçsinler; seçemeyeceklerini takmak zorunda kalmasınlar

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 yoğun bakım sorumlu hemşiresi Tülay Artıklar ve poliklinik hemşiresi Havva Özkılıç Türkiye’nin sağlık ordusunun iki mensubu.

7- Dışişleri’nden Kanada’nın ‘İHA’ kararına tepki: Çifte standartlı yaklaşım

Dışişleri Bakanlığı, “Bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz” ifadeleriyle Kanada’nın ‘İHA’ kararına tepki gösterdi.

Kanada, ‘Karabağ’ iddiaları sonrası Türkiye’ye İHA ekipmanı satışını askıya aldı

8- Pınar’ın katilinin boşanma davası görüldü: 5 milyon TL tazminat ödemeyi kabul etti

Muğla’nın Ula ilçesinde cansız bedeni ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın, eşi tarafından Muğla’da açılan anlaşmalı boşanma davası görüldü.

9- Beyaz Saray’a dönen Trump: Korkmayın

Corona virüsü tedavisi görmek için üç gün hastanede kaldıktan sonra Beyaz Saray’a dönen ABD Başkan Donald Trump, ABD’lilere ‘dışarı çıkmalarını’ ve Covid-19’dan korkmamalarını söyledi.

Spikerin ‘dili sürçtü’: ‘Trump’ın yakın çevresinden bir başka ismin daha kokain testi pozitif çıktı’

10- KKTC başbakanı: Maraş sahilinden perşembeden itibaren istifade edeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ‘perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş’ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını’ açıkladı.

SON HABERLER

Gucci’nin erkek elbisesi karşısında erkekler neden ‘dehşete kapıldı’

İtalyan lüks markası Gucci’nin erkekler için yaptığı elbise sosyal medyanın en çok konuşulan meselelerinden biri oldu. Özellikle erkeklerin sert tepksinin nedenini toplumsal cinsiyet alanında çalışan akademisyenlere sorduk. Sabancı Üniversitesi’nden Cenk Özbay “Kendi erkekliğinden farklı, babasından, dedesinden gördüğünden farklı bir cinsiyet kimliği ya da performansı ile karşılaşınca, erkekliğinin ve onun temsil ettiği tüm iktidar olanaklarının mesela cinsiyet eşitsizliğinin veya aile hegemonyasının kırılacağını düşünüp, dehşete kapılıp tepki gösteriyorlar” diyor

Beyaz Saray’a dönen Trump: Korkmayın

Corona virüsü tedavisi görmek için üç gün hastanede kaldıktan sonra Beyaz Saray’a dönen ABD Başkan Donald Trump, ABD’lilere ‘dışarı çıkmalarını’ ve Covid-19’dan korkmamalarını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...