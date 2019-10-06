Akşam Postası / 6 Ekim 2019

1. Erdoğan partililere hitap etti: Fitne bayağı egemen

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de ABD askerlerinin Fırat nehrinin doğusundan çekilmesini gündeme getirdiğini dile getirdi. Erdoğan’ın partililere hitaben “Fitne bayağı egemen” demesi dikkat çekti.

2. Kılıçdaroğlu’ndan enflasyon çıkışı: Vatandaş görüyor, nasıl yüzde 9 olur?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete enflasyon ve ekonomi üzerinden yüklendi.

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3. ABD büyükelçiliğinden ikinci ‘beğeni’ özürü: Pişmanlığımızı yineliyoruz

ABD Büyükelçiliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili bir yorumun beğenilmesine ilişkin bir özür mesajı daha yayımlayarak “Tweetin içeriğini onaylamıyoruz. Bu hata için pişmanlığımızı yineliyoruz” dedi.

4. Karaman’daki çocuk tecavüzlerinde yıllar sonra yöneticilere soruşturma izni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ensar Vakfı’ndaki çocuk tecavüzüne ilişkin, üç kamu yöneticisinin soruşturulması için izin verdi.

5. İYİ Parti’den İBB’ye Çince eleştirisi: Tabelaların amacını anlayamadık

İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), bazı toplu taşıma duraklarının isimlerini Çince yazmasına tepki gösterdi.

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6. ‘Zirve yayınevi’ davası: Bakanlık ve valilik kusursuz bulundu, tazminat geri istendi

Malatya İdare Mahkemesi, 12 yıl önce üç Hıristiyan’ın öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerinde, İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği’nin hizmet kusurunun olmadığına hükmetti. Bu kararla üç aileye 2015’te ödenen 900 bin liralık tazminat faiziyle istenecek.

7. Rapor: Yılın ilk dokuz ayında iş cinayetinde 1320 kişi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk dokuz ayında en az 1320 işçinin, iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

8. Sosyal medyada örgütlenen çevreciler sahili temizledi, 30 poşet çöp çıktı

İzmir’de sosyal medyada örgütlenen ‘Doğa için temizle’ grubu Bayraklı sahilinde çöp topladı. Denizden her çeşit çöp çıkması, doğaya karşı duyarsızlığı gözler önüne serdi.

9. Irak’taki gösterilerde ölü sayısı 100’e dayandı, BM ‘Bu son bulmalı’ dedi

Irak’taki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükseldi. Bağdat’ta salı günü başlayan ve ülkenin güneyine de yayılan gösterilerde yaklaşık 4 bin kişi de yaralandı.

10. Metrobüs metrobüse çarptı: 13 yaralı

İstanbul’da Avcılar yönüne giden bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu on üç kişi yaralandı.