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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 6 Ekim 2019

1. Erdoğan partililere hitap etti: Fitne bayağı egemen

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de ABD askerlerinin Fırat nehrinin doğusundan çekilmesini gündeme getirdiğini dile getirdi. Erdoğan’ın partililere hitaben “Fitne bayağı egemen” demesi dikkat çekti.

2. Kılıçdaroğlu’ndan enflasyon çıkışı: Vatandaş görüyor, nasıl yüzde 9 olur?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete enflasyon ve ekonomi üzerinden yüklendi.

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3. ABD büyükelçiliğinden ikinci ‘beğeni’ özürü: Pişmanlığımızı yineliyoruz

ABD Büyükelçiliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili bir yorumun beğenilmesine ilişkin bir özür mesajı daha yayımlayarak “Tweetin içeriğini onaylamıyoruz. Bu hata için pişmanlığımızı yineliyoruz” dedi.

4. Karaman’daki çocuk tecavüzlerinde yıllar sonra yöneticilere soruşturma izni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ensar Vakfı’ndaki çocuk tecavüzüne ilişkin, üç kamu yöneticisinin soruşturulması için izin verdi.

5. İYİ Parti’den İBB’ye Çince eleştirisi: Tabelaların amacını anlayamadık

İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), bazı toplu taşıma duraklarının isimlerini Çince yazmasına tepki gösterdi.

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6. ‘Zirve yayınevi’ davası: Bakanlık ve valilik kusursuz bulundu, tazminat geri istendi

Malatya İdare Mahkemesi, 12 yıl önce üç Hıristiyan’ın öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerinde, İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği’nin hizmet kusurunun olmadığına hükmetti. Bu kararla üç aileye 2015’te ödenen 900 bin liralık tazminat faiziyle istenecek.

7. Rapor: Yılın ilk dokuz ayında iş cinayetinde 1320 kişi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk dokuz ayında en az 1320 işçinin, iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

8. Sosyal medyada örgütlenen çevreciler sahili temizledi, 30 poşet çöp çıktı

İzmir’de sosyal medyada örgütlenen ‘Doğa için temizle’ grubu Bayraklı sahilinde çöp topladı. Denizden her çeşit çöp çıkması, doğaya karşı duyarsızlığı gözler önüne serdi.

9. Irak’taki gösterilerde ölü sayısı 100’e dayandı, BM ‘Bu son bulmalı’ dedi

Irak’taki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükseldi. Bağdat’ta salı günü başlayan ve ülkenin güneyine de yayılan gösterilerde yaklaşık 4 bin kişi de yaralandı.

10. Metrobüs metrobüse çarptı: 13 yaralı

İstanbul’da Avcılar yönüne giden bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu on üç kişi yaralandı.

SON HABERLER

İBB, İstanbullular ile kentin geleceğini ‘ortak masa’larda konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘İstanbul Senin–Geleceğine Birlikte Karar Verelim’ başlığıyla ‘2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı’ düzenledi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki çalıştayda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Küçük bir grubun mutluluğu değil, 16 milyon insanın mutluluğu için çalışacağız. Mesajımız açık: İstanbul senin! İstanbul, herkesin” dedi. Çalıştayda kurulan çeşitli konulardaki ‘ortak masa’larda, vatandaş sorunlarını tartışıp belediye yetkililerine iletti. İmamoğlu, sorunlarını ortaya koyan vatandaşları da dinledi.

AKP sözcüsü: CHP içinde darbe çağrısı yapan milletvekilleri var

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsü özeleştirisi’nin önemli olduğunu, ancak CHP’nin demokrasi karşıtı eylemlere yeterince güçlü biçimde karşı çıkmadığını belirterek, ‘CHP içinde darbe çağrısı yapan milletvekilleri olduğunu’ iddia etti. Çelik, Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının aynı saate denk gelmesi konusuyla ilgili CHP ile herhangi bir mutabakatları olmadığını ve partisinin Kızılcahamam’daki kamp programının çok önceden belirlenerek duyurulduğunu söyledi. Çelik, ‘yeni bir insan hakları eylem planı hazırlayacaklarını’ da vurguladı.

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