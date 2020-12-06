Akşam Postası / 6 Aralık 2020

1. Koca: Çin daha fazla talebi karşılamadı; bulabildiğimiz diğer aşıyı getirteceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 50 milyon doz aşı sipariş ettiği Çin’in bundan fazlası için talebi karşılayamadığını, ancak nisanda yerli aşı çıkacağı için ithal aşıya gereksinimin biteceğini söyledi.
‘Yerli aşı’ merkezinden yetkili: Yıllık aşı ihtiyacımız 328 milyon doz
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2. ‘Corona’ dünya raporu: Hangi ülkede neler oluyor?
Covid-19 ikinci dalgası, dünyadaki çoğu ülkeyi etkilemeye devam ederken, hükümetler bir yandan önlemleri genişletirken bir yandan da aşı tedariği çalışmalarını hızlandırıyor.
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3. Eski eşi ve iki kızını öldürdü: Teslim olmayınca vurularak etkisiz hale getirildi
Erzurum’da, iki kızı ve ayrıldığı eşini tabancayla öldüren Raci Arslan (43), polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
4. Çöpçatanlık uygulamasının reklamı viral oldu: Şeytan ve 2020 aşk yaşıyor
Çöpçatanlık uygulaması Match’in yeni reklamı 2020’de insanlığın duygularına tercüman olmasıyla viral oldu.
5. Moschino’dan baget ekmek şeklinde çanta: 1000 dolar
İtalyan lüks giyim markası Moschino’nun 1017 dolara (7 bin 935 lira) sattığı baget ekmek şeklindeki el çantası sosyal medyada alay konusu oldu.
6. Lastik dükkanının bahçesinden tarihi şapel çıktı
İstanbul’un Fatih ilçesindeki oto lastikçi dükkanının bahçesinde 700 yıllık tarihi bir şapel bulunduğu öğrenildi.