Akşam Postası / 6 Aralık 2019

1- Eski AKP’li vekil: Erdoğan ve Bahçeli erken seçime gidecek

AKP’den istifa edip Ahmet Davutoğlu’nun partisine katılacağını açıklayan eski Konya milletvekili Ömer Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2020 yılının kasım ayı için erken seçim kararı alacağını savundu.

2- Van’da HDP’li beş belediye eş başkanı gözaltına alındı

Van’da HDP’li Muradiye belediye eş başkanları Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan, Özalp belediyesi eş başkanları Yakup Almaç ve Dilan Örenci ve Başkale Belediye Eş Başkanı Erkan Acar, ‘terör soruşturması’ kapsamında gözaltına alındı.

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3- 200’den fazla özel okul iflasın eşiğinde; 100’den fazlası devir için bekliyor

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, 2020’de isim hakkı verilerek açılan bazı zincir okullarda toplu iflas ve kapanmalar olma riski bulunduğunu, 12 bin 500 özel okuldan 200’ünün ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtti.

4- Milli eğitim müdürünün Ceren Özdemir cinayetinden çıkardığı ‘ders’: Çocukları çok iyi yetiştirmeliymişiz

Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in öldürülmesinden şu ‘ders’i çıkardı: “Çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor.”

5- Demirtaş’ın ailesi ziyaret için cezaevine giderken kaza geçirdi: Beş yaralı

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve hafta başında hastaneye sevk edilip holter takılan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyarete giden ailesi, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kaza geçirdi. Demirtaş’ın eşi, annesi, babası ve kardeşi dahil beş kişi yaralandı.

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6- Kurum’dan ‘termik’ vetosu için Erdoğan’a teşekkür: 1 Ocak’ta süreç başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu ay 13 termik santralin ayrı ayrı incelenip son durumlarının tespit edileceğini belirterek, “1 Ocak itibariyle süreci başlatıp mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız” dedi.

7- AYM’nin iptal ettiği ‘güvenlik soruşturması şartı’ için AKP’den yeni düzenleme

AKP grubunun hazırladığı bir düzenlemede, ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların tümü hakkında MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirliklerinin güvenlik soruşturması yapacağına dair bir madde olduğu öne sürüldü.

8- Gökçek döneminde belediyeye ‘uçuş okulu’: 50 milyon lira değerinde filo

Melih Gökçek Ankara büyükşehir belediye başkanıyken ‘uçuş okulu’ kurulması amacıyla belediyeye 15 uçak ve bir helikopter alınarak toplam maliyeti 50 milyon liralık filo kurulduğu ortaya çıktı.

9- Ayşenur’u cinsel saldırıyla intihara sürüklemekle suçlanan kuzene tahliye

Antalya’da, Ayşenur Güven’e (22) cinsel saldırıda bulunup intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yargılanan ve 14 yıl hapis cezası verilen kuzeni Selahattin Sezer (30), üst mahkeme kararıyla tahliye edildi. Sezer, daha önce de Yargıtay kararıyla tahliye edilmişti.

10- Edremit’in eski MHP’li belediye başkanı Kılıç hakkında yakalama kararı

Balıkesir’in Edremit ilçesinin MHP’li eski belediye başkanı Tuncay Kılıç hakkında, ‘zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma’ suçlarından verilen 12 yıl sekiz ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.

11- ABD Senatosu’ndaki ‘Ermeni soykırımı’ tasarısı üçüncü kez engellendi

ABD Senatosu’nda ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan karar tasarısının oylanması yine engellendi. Böylece tasarının oylanması üçüncü kez engellenmiş oldu.

12- Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı ediyor

Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya’nın Atina büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

13- Bodrum’daki ‘Epique Island’ projesinde deniz dolgusu ve marina planı iptal edildi

Muğla’nın Bordum ilçesinde uluslararası sözleşmelerle korunan türlere ev sahipliği yapan Tilkicik Koyu’ndaki ‘Epique Island’ projesinin iskele ve kıyı düzenlemesine ilişkin imar planları Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edildi.

14- Kalbi altı saat durduktan sonra hayata döndü

İspanya’da, Pirene Dağları’na tırmandığı sırada kar fırtınasına yakalanan Britanyalı kadının kalbi altı saat süreyle durduktan sonra hayata döndürüldü.

15- Türk bankalarının aldığı JCR, Türkiye’nin kredi notlarını teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti.

16- Merkel ilk kez Auschwitz toplama kampında

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Nazi Almanyası’nın 2’nci Dünya Savaşı’nda çoğunluğu Yahudi yüz binlerce kişiyi yolladığı, 1.1 milyon insana mezar olan, Polonya’daki Auschwitz toplama kampını ziyaret etti.