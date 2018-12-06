Akşam Postası / 6 Aralık 2018

1. Konsensus’tan İstanbul anketi: AKP yüzde 44.6, CHP yüzde 36.8
Konsensus Araştırma Şirketi’nin sahibi Murat Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı için yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Erdoğan, 14 belediye başkan adayını açıkladı
Sıralı tam liste: CHP 212 belediyede adayını duyurdu
Ankara için ittifak arayışı: Adı CHP ile anılan Yıldırım, Akşener’le görüştü
Mansur Yavaş: Adaylığım konusunda bir an önce karar verilmeli
Kulis: Mansur Yavaş İYİ Parti’ye ‘Hayır’ dedi
BBP, AKP ile görüştü: Ankara ve İstanbul’da ‘cumhur’u desteklemek istiyorlar
2. MEB’den okullarda ‘Andımız’ talimatı: Okutmayın, üzerinde konuşmayın
Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda okutulması halen yargı konusu olan ‘Andımız’ın okullarda okutulmasını, hatta üzerinde konuşulmasını bile yasakladığı ortaya çıktı.
3. Savcıya göre TSK’da başörtü ‘laikliğe aykırı’: Yürütmeyi durdurma talebine ret
Danıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsü serbestliğinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.
4. Adil Öksüz’ü sorgulayan savcı: Fethullahçı zihniyet hala iş başında
Darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ü sorgulayan savcı Cihan Ergün, ‘FETÖ’ zihniyetinin hala ‘iş başında’ olduğunu söyledi.
5. Avrupa Konseyi: Türkiye’de bazı kişilerin yaşaması imkansız hale geldi
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, terörle mücadele yasalarının Türkiye’deki bazı kişilerin yaşamasını imkansız hale getirdiğini söyledi.
6. Tarihe saldırı: Defineciler Frig Vadisi’ndeki tarihi kilise duvarlarını dinamitle patlatmış
Defineciler, yüzlerce yıllık Frig Vadisi’ndeki kilise ve kaleleri dinamitle patlatarak tahrip etti. Çökmelerin yaşandığı bölgede tarihi duvarlara da sprey boyayla yazı yazılmış.
7. Türk-İş’in asgari ücret teklifi: 2 bin lira artı refah payı
Türk-İş hükümete asgari ücretin enflasyon göz önüne alınarak en az 2 bin lira olmasını, bunun üzerine de refah payı konmasını teklif etti.
8. Allah’a küfreden öğretmen tutuklandı
Tekirdağ’da sosyal medyada küfürlü video paylaşan beden eğitimi öğretmeni tutuklandı.
9. Resmi talep ABD’ye gitti: ‘Çingene Kızı’ geldi, sıra ‘Hemşire Satsneferu’da
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentten 100 yıl önce kaçırılan 4 bin yıllık Hemşire Satsneferu heykelinin ABD’den iadesini istedi.
10. Cezası kesinleşen HDP’li Sırrı Süreyya Önder cezaevine girdi
Hakkında hüküm kurulan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder cezaevine girdi.
11. İç yazışmalar: Facebook, kullanıcı verilerini başka şirketlere açmış
Facebook’un milyonlarca kullanıcısının kişisel verilerini diğer şirketlerle paylaştığına dair yazışmaların yer aldığı e-postalar ortaya çıktı.
12. Maaşlarını alamayan işçiler vince ve çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Denizli’de üç aydır maaşlarını alamayan bir grup inşaat işçisi, 18 katlı binanın çatısına ve 50 metre yükseklikteki vince çıkarak intihara kalkıştı. Eylem yapan işçileri polisler ikna ederek, aşağı indirdi.