Akşam Postası / 6 Aralık 2018

1. Konsensus’tan İstanbul anketi: AKP yüzde 44.6, CHP yüzde 36.8

Konsensus Araştırma Şirketi’nin sahibi Murat Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı için yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

2. MEB’den okullarda ‘Andımız’ talimatı: Okutmayın, üzerinde konuşmayın

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda okutulması halen yargı konusu olan ‘Andımız’ın okullarda okutulmasını, hatta üzerinde konuşulmasını bile yasakladığı ortaya çıktı.

Reklam

3. Savcıya göre TSK’da başörtü ‘laikliğe aykırı’: Yürütmeyi durdurma talebine ret

Danıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsü serbestliğinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

4. Adil Öksüz’ü sorgulayan savcı: Fethullahçı zihniyet hala iş başında

Darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ü sorgulayan savcı Cihan Ergün, ‘FETÖ’ zihniyetinin hala ‘iş başında’ olduğunu söyledi.

Reklam

5. Avrupa Konseyi: Türkiye’de bazı kişilerin yaşaması imkansız hale geldi

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, terörle mücadele yasalarının Türkiye’deki bazı kişilerin yaşamasını imkansız hale getirdiğini söyledi.

6. Tarihe saldırı: Defineciler Frig Vadisi’ndeki tarihi kilise duvarlarını dinamitle patlatmış

Defineciler, yüzlerce yıllık Frig Vadisi’ndeki kilise ve kaleleri dinamitle patlatarak tahrip etti. Çökmelerin yaşandığı bölgede tarihi duvarlara da sprey boyayla yazı yazılmış.

7. Türk-İş’in asgari ücret teklifi: 2 bin lira artı refah payı

Türk-İş hükümete asgari ücretin enflasyon göz önüne alınarak en az 2 bin lira olmasını, bunun üzerine de refah payı konmasını teklif etti.

8. Allah’a küfreden öğretmen tutuklandı

Tekirdağ’da sosyal medyada küfürlü video paylaşan beden eğitimi öğretmeni tutuklandı.

9. Resmi talep ABD’ye gitti: ‘Çingene Kızı’ geldi, sıra ‘Hemşire Satsneferu’da

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentten 100 yıl önce kaçırılan 4 bin yıllık Hemşire Satsneferu heykelinin ABD’den iadesini istedi.

10. Cezası kesinleşen HDP’li Sırrı Süreyya Önder cezaevine girdi

Hakkında hüküm kurulan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder cezaevine girdi.

11. İç yazışmalar: Facebook, kullanıcı verilerini başka şirketlere açmış

Facebook’un milyonlarca kullanıcısının kişisel verilerini diğer şirketlerle paylaştığına dair yazışmaların yer aldığı e-postalar ortaya çıktı.

12. Maaşlarını alamayan işçiler vince ve çatıya çıkarak intihara kalkıştı

Denizli’de üç aydır maaşlarını alamayan bir grup inşaat işçisi, 18 katlı binanın çatısına ve 50 metre yükseklikteki vince çıkarak intihara kalkıştı. Eylem yapan işçileri polisler ikna ederek, aşağı indirdi.