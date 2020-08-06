Akşam Postası / 6 Ağustos 2020

1. Koca: Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu ilimiz, kapasitesi dolu hastanemiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir il ya da kapasitesi tamamen dolu bir hastanenin olmadığını söyledi.

2. Dolar/TL’de rekor: Bankacılara göre çözüm dış kaynak ya da faiz artışı

Türk Lirası’nın doları karşısında temmuz ayı boyunca devam eden yatay seyri, son haftalarda yerini değer kaybına bıraktı ve Dolar/TL kuru yeniden 7.2775’e kadar yükselerek rekor kırdı.

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3. Kredili konut satışları temmuzda geçen yıla göre 10 kat arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, temmuz ayında kredili konut satışlarının 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttığını duyurdu.

4. Demirtaş’tan kenetlenme çağrısı: Gizli yapı ajandasını adım adım hayata geçiriyor

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘devletin içinde gizli şekilde örgütlenmiş, tekçi bir rejim inşa eden yapı’ olduğunu, bu yapının siyaset, medya, sermaye ve yargı ayağı olduğunu, bu yapıyla ilgili ellerinde güçlü hukuki deliller olduğunu belirterek, 83 milyonu kenetlenmeye çağırdı.

5. Facebook ve Twitter, ‘Çocukların ‘corona’ya karşı neredeyse bağışıklığı var’ diyen Trump’ı engelledi

Facebook ve Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘çocukların Covid-19’a karşı neredeyse bağışıklığı olduğunu’ söylediği paylaşımlarını ‘yanlış bilgi verdiği’ için engelledi.

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6. ‘İnce’ kulisi: Yeni partide merkez üs belirlendi; ilk hedef CHP’li ‘küskünler’

CHP’den ayrılarak parti kuracağı öne sürülen Muharrem İnce’nin Ankara’nın Çankaya ilçesinde ofis açacağı belirtildi. İnce’nin son kurultayda beklentilerine ulaşamayan CHP’li ‘küskünleri’ hedeflediği öğrenildi.

7. Araştırma: Tecrit boyunca Türk kadınları erkeklere kıyasla dört kat fazla ev işi yaptı

Corona virüsü tecriti sırasında Türk kadınları erkeklerden dört kat daha fazla ev ve bakım işi yaptı.