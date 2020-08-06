Akşam Postası / 6 Ağustos 2020

1. Koca: Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu ilimiz, kapasitesi dolu hastanemiz yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir il ya da kapasitesi tamamen dolu bir hastanenin olmadığını söyledi.
Kastamonu valisi: Limitler dolmak üzere, düğün ve taziyeleri yasaklayabiliriz
İmmün plazma bağışı yapan ilk isim: Hayat kurtarmak inanılmaz bir duygu
Soylu ‘corona’ denetiminde: Kısıtlama yok, ceza verme anlayışında değiliz
ABD’nin en çok umut vadeden üç aşı çalışması ne aşamada?
Sağlık çalışanı gelin ve damadın, düğün sonrasında yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı
Aile hekimliği çalışanları: Birinci basamak hizmetler iflasın eşiğine gelecek
‘Corona’nın kontrol altına alınamadığı bölgelere özel yasaklar geliyor
Konya’da özel okullarda yüz yüze telafi eğitimi ertelendi
Halk sağlığı profesörü: Eylülde tam kapatmaya zorunlu kalacağız
2. Dolar/TL’de rekor: Bankacılara göre çözüm dış kaynak ya da faiz artışı
Türk Lirası’nın doları karşısında temmuz ayı boyunca devam eden yatay seyri, son haftalarda yerini değer kaybına bıraktı ve Dolar/TL kuru yeniden 7.2775’e kadar yükselerek rekor kırdı.
3. Kredili konut satışları temmuzda geçen yıla göre 10 kat arttı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, temmuz ayında kredili konut satışlarının 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttığını duyurdu.
4. Demirtaş’tan kenetlenme çağrısı: Gizli yapı ajandasını adım adım hayata geçiriyor
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘devletin içinde gizli şekilde örgütlenmiş, tekçi bir rejim inşa eden yapı’ olduğunu, bu yapının siyaset, medya, sermaye ve yargı ayağı olduğunu, bu yapıyla ilgili ellerinde güçlü hukuki deliller olduğunu belirterek, 83 milyonu kenetlenmeye çağırdı.
5. Facebook ve Twitter, ‘Çocukların ‘corona’ya karşı neredeyse bağışıklığı var’ diyen Trump’ı engelledi
Facebook ve Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘çocukların Covid-19’a karşı neredeyse bağışıklığı olduğunu’ söylediği paylaşımlarını ‘yanlış bilgi verdiği’ için engelledi.
6. ‘İnce’ kulisi: Yeni partide merkez üs belirlendi; ilk hedef CHP’li ‘küskünler’
CHP’den ayrılarak parti kuracağı öne sürülen Muharrem İnce’nin Ankara’nın Çankaya ilçesinde ofis açacağı belirtildi. İnce’nin son kurultayda beklentilerine ulaşamayan CHP’li ‘küskünleri’ hedeflediği öğrenildi.
7. Araştırma: Tecrit boyunca Türk kadınları erkeklere kıyasla dört kat fazla ev işi yaptı
Corona virüsü tecriti sırasında Türk kadınları erkeklerden dört kat daha fazla ev ve bakım işi yaptı.