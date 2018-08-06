Akşam Postası / 6 Ağustos 2018

1- CHP imzaları saydı: Elimizdeki sayı 569, kurultay yok
CHP, eline ulaşan imza sayısının 569 olduğunu belirterek, olağanüstü kurultay yapılmayacağını açıkladı.
CHP’li muhaliflerden itiraz: Kurultay için 630 imza var, sayılarla oynanıyor
CHP’de eylem: İYİ Parti’ye 15 vekil veren üç beş eksik imzanın lafını etmemeli
CHP’de kurultay çağrı grubunun listesi ortaya çıktı: 630 imzanın illere dağılımı
2- İYİ Parti’de üç üst düzey istifa: Bor, Yeniçeri, Halaçoğlu
İYİ Parti kurucularından Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu istifa etti.
İYİ Parti’den ‘üst düzey istifalar’a: Gerekçeleri siyaset vicdanına uymuyor
3- Dolar yeni haftaya da rekorla girdi
ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması talebiyle Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almasının ardından döviz kurlarında geçen hafta başlayan yükseliş haftanın ilk iş gününde de sürdü.
Merkez Bankası’ndan yeni hamle: 2,2 milyar dolar bankaların kullanımına açıldı
Ekonomist Gürses’e göre ‘Döviz bozun’ çağrısı kaygıyı artırdı: Baskı bir yere kadar
4- Doğalgaz limanı için: Saros Körfezi’nde ‘acele kamulaştırma’ kararı
Bakanlar kurulunun 2010’da ‘özel çevre koruma bölgesi’ ilan ettiği Saros Körfezi, dev doğalgaz limanı projesiyle tehdit altında. Resmi Gazete’de cumhurbaşkanlığı imzasıyla Keşan’da ‘acele kamulaştırma’ yapılması talimatı verildi.
5- Oyuncu Cüneyt Arkın’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.
6- CHP tavrını hatırlattı: İdama karşıyız
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, idama karşı olduklarını yineledi.
7- ‘İslami merkez’ planlanan Heybeliada’nın halkı: Sanatoryum hastane olsun
Heybeliada halkı, 1. derece SİT alanı Çam Limanı ve Ruhban Okulu’nun bulunduğu 200 dönümlük alandaki sanatoryumun hastane yapılmasını talep ediyor.
8- Son üç ay: Alışverişlerde naylon poşet ücretli oluyor
Alışverişlerde ücretsiz poşet dönemi sona eriyor. Ekim sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen uygulama kapsamında poşet fiyatlarını bakanlık belirleyecek.
9- AKP’li belediye başkanı kızını kendisine özel kalem müdürü atadı
Rize’nin İyidere belediyesinin AKP’li başkanı Ahmet Mete, kızı Ebru Mete’yi kendisine özel kalem müdürü olarak atadı.