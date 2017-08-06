Akşam Postası / 6 Ağustos 2017

1- Kılıçdaroğlu ‘açıklama bekliyor’: Erdoğan’ın ‘yeni devlet’e tepkisini merak ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” diyen AKP’li Ayhan Oğan’ın sözleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepkisini merak ettiğini söyledi.

2- YAŞ’taki atamaların ardından: Donanma komutanı emeklilik dilekçesini sundu

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, emeklilik dilekçesini bakanlığa gönderdi.

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3- HDP’li Sancar: Bu iktidar düşerse, evde emeklilik hayatı süremeyeceğini biliyor

HDP’nin Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda sürdürdüğü Vicdan ve Adalet Nöbeti yoğun bir polis ablukasında devam ederken, partinin etkili isimlerinden Mardin milletvekili Mithat Sancar, iktidarın baskı ortamını kendi korkuları nedeniyle sürdürdüğünü söyledi.

4- Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ‘tek tip kıyafet’e karşı: At izi it izine karışır

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu,‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafet uygulamasına karşı çıktı.

5- Demirtaş’ın mesajı: Erdoğan ve Bahçeli’nin toplamı Türkiye değildir

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı’nda süren Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne gönderdiği mesajında, “Erdoğan ve Bahçeli’nin toplamı Türkiye değildir. Türkiye’de biz de varız. Bizi yok sayanları ve yok etmeye çalışanları kendi utançları ve yalnızlıklarıyla baş başa bırakıp, bütün Türkiye olarak el ele verelim, geleceğimizi kazanalım” dedi.

6- Şemdinli’de çatışma: Bir polis hayatını kaybetti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada bir özel harekat polisi hayatını kaybetti, bir güvenlik görevlisi de yaralandı.

7- ‘Hadi bakalım’: Bakana göre Atatürk havalimanı arazisine AVM ya da konut yok

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’un Kuzey Ormanları’nı büyük ölçüde yok eden 3’üncü havalimanının hizmete girmesinin ardından kapatılacak olan Atatürk Havalimanı’nın yerine alışveriş merkezi ya da konut projesi yapılmayacağının sözünü verdi.

8- Gerekçe ’15 Temmuz’ paylaşımı: CHP’li siyasetçi ‘propaganda’dan tutuklandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde CHP kadın kolları yöneticisi Aliye Şenoğlu ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla tutuklandı.

9- Kuş cenneti tehlikede: Sultan sazlığı kuruyor

Kayseri’deki ‘Türkiye’nin ikinci en önemli kuş cenneti’ Sultan sazlığı yok olma tehklikesiyle karşı karşıya.

10- Antalya’da 20 kedi yavrusu başları ezilmiş ve zehirlenmiş halde bulundu

Antalya’da zehirlenmiş ve kafası ezilmiş halde 20 yavru kedi bulundu.

11- ‘Şikayet çekilse de suçu sabit’: 13 yaşındaki çocuğa ‘istismar’ davasında sanığa ‘indirimsiz’ ceza

Diyarbakır’da yakın akrabası 13 yaşındaki İ.Ö.’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan 32 yaşındaki A.Ö., mağdur ve ailesinin şikayetini geri çekmesine karşın altı yıl sekiz ay hapse mahkum edildi.

12- Protestoların tavan yaptığı Venezuela’da darbe önlendi: ‘Kalkışmacılar’ gözaltında

İç karışıklığın sürdüğü Venezuela’da darbe girişimi önlendi.