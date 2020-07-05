Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 5 Temmuz 2020

1. 24 saatte 1148 ‘corona’ tanısı: 19 kişi hayatını kaybetti, 1188 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1148 corona virüsü tanısı konarken, 19 kişi hayatını kaybetti, 1188 kişi iyileşti.

Mahkeme: Polisin kestiği ‘corona’ tedbiri ihlal cezası geçersiz

Profesör Ceyhan: ‘Süper bulaştırıcılar’ın tespiti vakaların artışını engelleyebilir

Okullarda ‘corona’ önlemleri: Maske zorunlu, oturma düzeni değişti

Britanya Covid-19’un uzun dönem etkilerini araştırmak için 8.4 milyon pound harcayacak

DSÖ ‘hidroksiklorokin’ bileşimli ilaçların denemelerini ikinci kez durdurdu

2. Havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı altıya yükseldi

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.

Reklam

3. AKP’li Özkan: Komisyon baro düzenlemesi için ‘anayasaya aykırı’ iddiasını reddetti

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, komisyonda teklifin görüşmeleri sırasında, muhalefet partilerinin düzenlemeye ilişkin, ‘anayasaya aykırılık‘ tartışması başlattıklarını belirtti. Özkan, “Bu hususta komisyon, ‘anayasaya aykırılık’ iddiasını reddetti” dedi.

4. Çavuşoğlu’ndan AB’ye ‘seyahat kısıtlaması’ tepkisi: Siyasi bir karar; haksızlık yapılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB’nin seyahat kısıtlamasıyla ilgili kararın ‘siyasi‘ olduğunu ve ‘Türkiye’ye haksızlık yapıldığınısöyledi.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...