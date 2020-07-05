Akşam Postası / 5 Temmuz 2020

1. 24 saatte 1148 ‘corona’ tanısı: 19 kişi hayatını kaybetti, 1188 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 1148 corona virüsü tanısı konarken, 19 kişi hayatını kaybetti, 1188 kişi iyileşti.
Mahkeme: Polisin kestiği ‘corona’ tedbiri ihlal cezası geçersiz
Profesör Ceyhan: ‘Süper bulaştırıcılar’ın tespiti vakaların artışını engelleyebilir
Okullarda ‘corona’ önlemleri: Maske zorunlu, oturma düzeni değişti
Britanya Covid-19’un uzun dönem etkilerini araştırmak için 8.4 milyon pound harcayacak
DSÖ ‘hidroksiklorokin’ bileşimli ilaçların denemelerini ikinci kez durdurdu
2. Havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı altıya yükseldi
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.
3. AKP’li Özkan: Komisyon baro düzenlemesi için ‘anayasaya aykırı’ iddiasını reddetti
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, komisyonda teklifin görüşmeleri sırasında, muhalefet partilerinin düzenlemeye ilişkin, ‘anayasaya aykırılık‘ tartışması başlattıklarını belirtti. Özkan, “Bu hususta komisyon, ‘anayasaya aykırılık’ iddiasını reddetti” dedi.
4. Çavuşoğlu’ndan AB’ye ‘seyahat kısıtlaması’ tepkisi: Siyasi bir karar; haksızlık yapılıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB’nin seyahat kısıtlamasıyla ilgili kararın ‘siyasi‘ olduğunu ve ‘Türkiye’ye haksızlık yapıldığını‘ söyledi.