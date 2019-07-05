Akşam Postası / 5 Temmuz 2019

1- Erdoğan: Partimdeki muvazzaf vekillerin yeni parti çalışması yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li vekillerin yeni bir parti kurma çalışmasının söz konusu olmadığını, kendileri ile birlikte yürüyenlerin dava arkadaşları olduğunu olmayanların ise kendi yoluna gideceğini söyledi.

2- Erdoğan: Reyhanlı’daki patlama terör bağlantılı olabilir

Fotoğraf: DHA

Reuters’ın ulaştığı kaynaklara göre Hatay’ın Suriye sınırında bulunan Reyhanlı ilçesinde bir araçta meydana gelen patlamada araçta bulunan üç kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.

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3- Bir umuda yolculukta daha acı son: Göçmenleri taşıyan tekne battı; 80 kişi öldü

Savaşın, çatışmanın, işkencenin, yoksulluğun olduğu ‘dezavantajlı dünya’dan daha iyi koşullarda yaşamak umuduyla çıkılan bir yolculuk daha ölümle sonuçlandı. Tunus açıklarında, göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu; en az 80 kişi hayatını kaybetti.

4- Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na ziyaret: Her şey güzel olacaksa şeffaf olması lazım

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu alacağım dedi, aldı. İlk mücadele siyasal mücadeleydi onu kazandık. Bundan sonraki süreç hizmet yarışıdır” dedi.

5- Yargıtay’dan Mehmet Altan için beraat kararı

Yargıtay, ‘FETÖ’nün darbe çağrışımı’ davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu, Mehmet Altan’ın beraatine karar verdi.

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6- Ali Babacan’a FETÖ soruşturmasına yer yok

Ali Babacan (Fotoğraf: DHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘iddiaları soyut bularak’ eski bakan Ali Babacan’a FETÖ soruşturmasına gerek olmadığına karar verdi.

7- Araştırma: Halkın yüzde 40’ı F-35’le S-400’ü bilmiyor

Türkiye’de halkın yüzde 38.5’inin son aylarda ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Rus yapımı S-400 füzelerinin ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı.

8- 25 çocuğu istismar eden öğretmene ‘pedagog raporuna rağmen’ tahliye

Fotoğraf: DHA

Antalya’da, sınıf öğretmenlerinin cinsel istismarına uğrayan 25 çocuğun beyanları ve pedagog raporları tacizle suçlanan öğretmenin suçunu kanıtlamaya yetmedi ve tutuklu yargılanan öğretmen için mahkeme tahliye kararı verdi.

9- İran’dan, petrol tankerine el koyan Britanya’ya misilleme tehdidi

Fotoğraf: Reuters

Britanya Kraliyet Deniz Piyadeleri’nin Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ederek İran’dan Suriye’ye ham petrol taşıdığı gerekçesiyle İran petrol tankerine Cebelitarık Boğazı’nda el koymasının ardından, İran Devrim Muhafızları tanker derhal bırakılmazsa, Britanyalı bir petrol tankerine el koyabileceklerini belirtti.

10- Ziraat Bankası CHP’li belediyeye kredi verip sonra vazgeçti

Ziraat Bankası Antalya’ya bağlı İbradı ilçe belediyesinin 400 bin liralık kurumsal kredi talebini reddetti. İbradı Belediye Başkanı CHP’li Serkan Küçükkuru, “Ziraat Bankası siyasi kimliğini ortaya koydu” diye konuştu.

11- Diyanet’ten LGBTİ’ye ayrımcılığa devam: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar

Fotoğraf: DHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Konya Kapu Camii’nde verdiği cuma hutbesinde, “Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil, bütün bir neslin felaketini hazırlar” dedi.

12- Uyuşturucu savaşının son kurbanı 3 yaşındaki çocuk oldu, polis ‘olur böyle şeyler’ dedi

Fotoğraf: Reuters

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin yürüttüğü ‘uyuşturucuyla savaş’ yargısız infaz kampanyası üç yılda 27 bin can alırken son olarak üç yaşındaki bir kız çocuğunun hayatına mal oldu. Savaşı iki yıl yürütmüş eski emniyet müdürü, Senatör Dela Rosa “Bu tür operasyonlarda yan hasar kaçınılmazdır. Olur böyle şeyler” dedi.

13- Malezya başbakanının oğlu yolsuzluktan tutuklandı: Filmi fonla finanse etmiş

Fotoğraf: Reuters

Wolf of Wall Street filminin yapımcısı ve ülkenin varlık fonu 1MDB’den zimmetine para geçirmekle suçlanan eski Malezya başbakanı Necip Rezak’ın oğlu Rıza Aziz de aynı fondan 248 milyon doları ‘cebe indirmekle’ suçlanıyor.

14- Mısır’ın ‘çalıntı’ dediği Tutankamon büstü 4.75 milyon sterline satıldı

Mısır’ın, ‘çalıntı’ olduğunu iddia ederek satılmamasını ve iade edilmesini talep ettiği Firavun Tutankamon büstü, Christie’s Müzayeden Evi’nin dün düzenlediği açık artırmada 4.75 milyon sterline (33.5 milyon lira) satıldı.

15- Fransa’ya özenen Trump, 4 Temmuz’u tanklı, jetli askeri geçitle kutladı

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl, ülkenin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını geçmiştekinden farklı bir hale, ‘askeri geçit’li törene dönüştürdü.

16- Kriz, Meclis lokantasını da ‘vurdu’: Çorba 2 lira oluyor

TBMM lokantalarında milletvekilleri, çalışanlar ve ziyaretçilere sunulan yemeklerde fiyat artışı dün Başkanlık Divanı toplantısında değerlendirildi ve artış yapılması kararlaştırıldı.

17- BM raporu: Venezüela yönetimi özel harekatçılarla yargısız infaz yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalif lider Juan Guaido’nun güç kavgası nedeniyle siyasi kriz yaşanan Venezüela’nın yönetimini yargısız infaz yaparak topluma korku salmak ve muhalefeti susturmakla suçladı.

18- Jaguar Land Rover’dan Britanya’ya 1 milyar sterlin elektrikli araç yatırımı

Britanya merkezli araç üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), Britanya’da elektrikli araç üretimine başlayacağını ve Brexit sonrası Britanya’sında istihdamı koruyacak yatırımın 1 milyar sterlin büyüklüğünde olacağını duyurdu.

19- Kayseri’de 7.5 milyon yıllık fosiller bulundu

Fotoğraf: DHA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında 7.5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait fosiller bulundu.