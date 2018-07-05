Akşam Postası / 5 Temmuz 2018

1. ‘Kurultay reddi’ sorulan İnce topa girmedi: Destek geliyor, 30 il olmuş

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin olağanüstü kurultay teklifini reddetmesiyle ilgili açıklama yapmazken, “Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım” dedi.

2. Hükümetten en net açıklama: Kabine açıklanınca OHAL bitecek, yarın son KHK

Başbakan Binali Yıldırım, son bir KHK çıkacağını ve OHAL’in son bulacağını söyledi.

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3. Huduti’ye verilen cezanın gerekçesi: ‘FETÖ’ üyesi değil ama darbecileri engellemedi

Malatya’da darbe girişimiyle ilgili görülen davada 15 yıl hapis cezası verilen dönemin 2’nci Ordu komutanı orgeneral Adem Huduti’ye verilen cezanın gerekçesi “FETÖ üyesi değil ama darbecileri engellemedi” olarak açıklandı.

4. Pendik’te Helin Palandöken’i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul’da kendisini reddettiği bahanesiyle 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldüren Mustafa Yetgin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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5. Erdoğan’ın mal varlığı: 6 milyon nakit, 2 milyon lira da borcu var

Resmi Gazete, kesin seçim sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın malvarlığını da yayımladı. Buna göre Erdoğan’ın 6 milyon 347 bin lira nakit parası, bir iş adamına da 2 milyon lira borcu varmış.

6. Bakanlık duyurdu: Kanser tedavisi artık ücretsiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kanser hastalarının tedavilerinin tamamen ücretsiz hale getirildiğini açıkladı.

7. KRT kapanıyor: Ya da boyun eğecektik, çok üzgünüz

KRT adıyla bilinen Kültür Tv’nin kapanacağı açıklandı.

8. Milyoner sayısı beş ayda 18 bin arttı: Toplam mevduatları 1 trilyonun üzerinde

Yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı mayıs sonu itibarıyla 156 bin 866’ya çıktı. Geçen yılın sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, beş ayda 17 bin 886 kişi arttı.

9. Oger’in borcu: Krediyi veren bankalar Türk Telekom’un yüzde 55’ini devralıyor

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın Türk Telekom’daki yüzde 55 Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurduğu bildirildi.

10. ÖTV’de indirim istiyorlar: İçkideki olası zam turizmcinin elini zayıflatacak

Özel tüketim vergisindeki (ÖTV) artış nedeniyle zam beklenen içki, turizmciler için endişe konusu oldu. Otelciler, rekabet şartlarına atıf yaparak ÖTV’de indirime gidilmesini istedi.

11. MHP’den ‘beklenen’ destek: Cinsel istismar zihniyet sorunu, idamsa idam

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, istismar vakalarının ardından yeniden yükselen idam çağrıları için “Cinsel istismar sadece belli bir organın işlevselliği ile ilgili bir sorun değil zihniyet ile ilgili bir sorundur. İdamsa idam” dedi.

12. Köpeği yakan adam serbest: Çocuklara kuduz geçmesin diye yaptım

Diyarbakır’da bir köpeği yakan şüpheli, “Çocuklara hastalık geçmesin diye yaptım” dedi. Şüpheli serbest bırakıldı.

13. CHP’den ‘kayıp çocuk’ raporu: Yanlış politikalar kaçan çocuk sayısını artırdı

CHP’nin TÜİK verilerinden yararlanarak hazırladığı rapora göre ayda ortalama 968 çocuk kayboluyor.

14. İş cinayetlerinde yedi ayın bilançosu: 33’ü çocuk 907 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), geçen ay 149, ilk yedi ayda ise 907 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.