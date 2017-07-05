Akşam Postası / 5 Temmuz 2017

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1- Kılıçdaroğlu’ndan ‘düzeltme’: 5 kilo vermedim, kemerde bir ilik kazandım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü, 21’inci gününe girdi.

2- Merkel’le ‘sorunu olmayan’ Erdoğan: Bana izin vermeyen Almanya intihar ediyor

7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek G-20 zirvesine gitmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Die Zeit gazetesi genel yayın yönetmeni Giocanni di Lorenzo’ya konuştu.

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3- ‘Darbeden sorumlularmış’: Gülmen ve Özakça’nın ‘suç tarihi’ 15 Temmuz!

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmeleri talebiyle açlık grevine başlayan iki eğitimcinin tutuklanma kararında ‘suç tarihi’ olarak 15 Temmuz 2016 yazıldığı ortaya çıktı.

4- ABD elçiliği savcılığı yalanladı: MİT TIR’larına dair bir talep gelmedi

ABD büyükelçiliği, MİT TIR’ları ilişkin hazırlanan yeni iddianame kapsamında kendilerinden bilgi istendiği yönündeki savcılık açıklamasını yalanladı.

5- Günde ortalama yedi kişi sosyal medya paylaşımlarından gözaltına alınıyor

Son 10 haftada 511 kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

6- Öğrenciler tepkili, veliler arayışta: Kadıköy Anadolu’nun yatakhane binası yıkılıyor

Bakanlık tarafından ‘proje okul’ statüsüne alınıp 52 öğretmeni başka okullara tayin edilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nin yatakhanesi önümüzdeki yıl öğrenci kabul etmeyeceğini duyurdu.

7- Bakanlık verileri: Suçların yalnızca yüzde 1.32’sini Suriyeli mülteciler işliyor

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı veriler, Suriyeli mültecilerin suça karışma oranlarının bazı haberlerde ve sosyal medyada yansıtılmak istendiği kadar yüksek olmadığını ortaya koydu.

8- Suriyeliler için Kaynak’tan ‘hoşgörü’ çağrısı: Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, son dönemde Suriyeli mültecilere yönelik artan saldırılarla ilgili, “Hoşgörüyü elden bırakmayalım. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok” dedi.

9- ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’: Laiklik bildirisi dağıtan CHP’li Atıcı’ya fezleke

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen sene dağıttığı ‘Laikliği Kazanacağız’ başlıklı bildiride geçen ifadeler nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla fezleke hazırlandı.

10- Öğrencilerin kimliklerini Twitter’da yayınlayan gazeteci Mevlüt Yüksel’e hapis istemi

İstanbul Üniversitesi’ndeki kavganın ardından gözaltına alınan öğrencilerin kimliklerini sosyal medyada yayınlayan gazeteci Mevlüt Yüksel’e dava açıldı.

11- İşini geri isteyen Saçılık yine Yüksel’de: Kolumu aldınız ama onurumu alamazsınız

KHK’yla ihraç edildiği işine geri dönmek için Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde günlerdir eylem yapan sosyolog Veli Saçılık, “Bu sokakta polise karşı direniyor olmak onur verici. Ben onlara, kolumu aldınız ama onurumu alamazsınız diyorum” dedi.

12- Yaz saati ‘tasarruf’ getirmedi: Elektrik tüketimi geçen yıla göre yüzde 3.7 arttı

Türkiye’de yılın ilk yarısında gerçekleşen elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.

13- Alacaklısına hacda yakalanan ‘Jet Fadıl’: ‘Paralel yapı’ yüzünden

‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla yargılanan ve delillerin yeterince toplanması gerekçe gösterilerek tahliye edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz bugün hakim karşısındaydı.

14- Eşine dışkı yediren koca: Görüntüler montaj, ben de çocuğumun dışkısını yerim

Ağrı’da eşine zorla dışkı yedirdiği için eziyet suçundan tutuklanan Mehmet Şakir Ş., savcılık ifadesinde çelişkili beyanlarda bulunup, “Söz konusu eylemleri gerçekleştireceğime kafama sıkarım daha iyi, çocuğumun pisliğini de yerim” diye kendini aklamaya çalıştı.

15- ABD’nin elektronik cihaz yasağı Türkiye için kalktı

ABD’nin sekiz ülkede uyguladığı elektronik cihaz yasağı Türkiye’de bu sabah kalktı.