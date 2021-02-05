Akşam Postası / 5 Şubat 2021

1. ‘Ailenin direği annedir’ diyen Erdoğan: Lezbiyenlerin dediklerine takılmayalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ailenin direğinin anne olduğunu belirterek “Lezbiyenlerin mezbiyenlerin falan dediklerine takılmayalım” dedi.

2. Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı: Davalar birleştirilecek

İşadamı Osman Kavala, tutuklu yargılandığı davadaki savunmasında, tahliye edilmemesinin daha ağır bir hak ihlaline yol açacağını söyledi. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi.

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3. Demirtaş’a, Kocaman’a ‘yönelik ifadeleri’ nedeniyle sekiz yıl hapis istemi

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Ankara Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman’a yönelik ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçlamasıyla sekiz yıla kadar hapsi istendi.

4. Akşener, ‘hakaret’ten yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri gerekçe gösterilerek Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hakaret’ suçundan yargılandığı dava kapsamında, Ankara’da talimatla ifade verdi.

5. Gazeteciler Yıldız ve Dükel’in davasında mütalaa: 41 yıla kadar hapis istemi

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in haber kaynağı asker Erdal Baran ile yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

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6. Milletvekili Ahmet Şık’a ‘suç işlemeye tahrik’ soruşturması

Ankara başsavcılığı, bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık hakkında ‘suç işlemek için alenen tahrik’ suçundan soruşturma başlattı.

7. ‘Fiyatlarda artış devam ediyor’ diyen Ağbal: Faiz indirimi mümkün görünmüyor

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almanın mümkün görünmediğini söyledi.

8. Twitter, ‘nefret’ ve ‘taciz’ sebebiyle Soylu’nun iki tweet’ini daha kısıtladı

Sosyal medya platformu Twitter, ‘nefret davranışı hakkındaki kuralları’ ve ‘taciz içeren davranış hakkındaki kuralları’ ihlal ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iki tweet’ini daha kısıtladı.

9. ‘Kayyım rektör’ protestoları: Adana’da 10 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘kayyım rektör’ atanmasını Adana’da protesto eden grup arasındaki 10 kişi gözaltına alındı.

10. Son 24 saat: 7 bin 901 vaka, 110 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 901 Covid-19 vakası kayda geçerken, 110 kişi hayatını kaybetti.

11. Ekmek hamuruna dondurma koyup sosyal medyada paylaşan fırın çalışanı tepki çekti

Mersin’de, fırına sürülmek üzere hazırlanan ekmek hamurunun içine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyduğu anların görüntülerini paylaşan kişi sosyal medyada tepki çekti. Bu kişinin çalıştığı ekmek fırınına hijyen kurallarını ihlalden para cezası uygulandı.

12. Salgında kadın olmak: Yarısı ‘iyi değil’; bakım emeği yükleri arttı, yoksullaştılar

Salgında Kadın Olmak Araştırması raporuna göre Covid-19 sürecinde kadınlar sağlık hizmetlerine erişimde zorlandı, yoksullaştı, üstlerindeki ücretsiz bakım emeği yükü büyük ölçüde arttı ve çok yaygın şekilde varolan şiddet devam etti.

13. Önce Mersin, şimdi Konya: 35 doz aşı kayboldu, ikisi Covid-19 aşısıydı

Konya’daki bir aile sağlığı merkezinde iki doz Covid-19 aşısı kayboldu.

14. Üye olmayan giremez: Clubhouse 10 ayda, 2 milyon üyeli ‘Unicorn’ girişim oldu

Telefonla dinleyiciye bağlanan radyo programı ile konferans araması karışımı bir deneyim sunan Clubhouse, sesli sohbete dayalı bir sosyal uygulama.

15. Arda Turan’ın ‘taciz davası’nda Burak Yılmaz ‘tanıklık’ yapacak

Futbolcu Arda Turan’ın ‘cinsel taciz’ suçundan yeniden yargılanacağı davada bir diğer milli futbolcu Burak Yılmaz tanıklık yapacak.

16. 2020’de en çok kargo sektöründen şikayet edildi

‘Şikayetvar‘ adlı sitenin verilerine göre 2020 yılında en çok şikayet edilen sektör 404 bin 123 şikayet sayısıyla kargo sektörü, nüfus yoğunluğuna göre en çok şikayet eden il de Ankara oldu.