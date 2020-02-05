Akşam Postası / 5 Şubat 2020

1- Van’da çığ felaketi: 33 kişi hayatını kaybetti

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düşmesi sonrasında toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. 30 kişiye ulaşıldı, geri kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2- Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı, havalimanı uçuşlara kapatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus’a ait bir uçak pistten çıkarak ağır hasar aldı. Uçağın alev alması sonrası olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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3- Çin’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 491’e yükseldi; vaka sayısı 24 bini geçti

Çin’de yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491’e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324’e yükseldi.

4- Erzurum’da halk otobüsü devrildi: Bir ölü, 22 yaralı

Erzurum’da buzlanma yaşanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü devrilerek yan yattı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı.

5- Erdoğan’dan gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için Suriye’ye bir ay süre

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye hükümetine bağlı güçler şubat ayı içinde TSK’nın İdlib vilayetindeki gözlem noktalarının gerisine çekilmezse ‘Türkiye’nin bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacağını’ söyledi.

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6- Avukatlara göre Berkin’i ‘tali kusurlu’ bulan rapor, bakanlık müdahalesi

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülü nedeniyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın faili polisin yargılandığı dava ertelendi. Bir sonraki duruşma 18 Mart’ta.

7- Reuters: ABD, Türkiye’yle gizli İHA istihbarat programını durdurdu

ABD, Türkiye ile yürütülen insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin gizli istihbarat programını ‘Barış Pınarı Harekatı nedeniyle’ askıya aldığını açıkladı.

8- Kreşte iki yaşındaki çocuğu döven öğretmen tutuklandı

Düzce’de özel kreşte iki yaşındaki öğrenciyi darp eden öğretmen tutuklandı.

9- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘derece’ yanıtı: Kimse doğuştan cumhurbaşkanı olmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım” ifadelerine, “Derece deyince benim aklıma Fahrenheit ya da Celcius gelir, insan değil. Açıkçası kimse doğuştan belediye başkanı ya da cumhurbaşkanı olmadı” cevabını verdi.

10- Pamuk: Bugün de karamsar olmuyorsanız maşallah size, Türkiye’nin durumu çok kötü

Ot dergisi Şubat sayısı kapağını Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’a ayırdı. Pamuk üzerinde çalıştığı yeni romanı ‘Veba Geceleri’ni, kendi İstanbul’unu, ülkenin içinde bulunduğu siyasi iklime dair düşüncelerini Dündar Hızal ve Selçuk Erdem’e anlattı.

11- ‘Paksoy kardeşler’ davasında iki sanığa da beraat

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılanan Paksoy kardeşler beraat etti.

12- AYM yedi yılda 254 bin başvurunun 22 binini değerlendirdi, yüzde 3’ünde hak ihlali buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2019 yılında yapılan 42 bin 971 bireysel başvurudan 1250’sinde ihlal tespit etti. Uygulamanın başladığı 2012 yılından bugüne yapılan toplam bireysel başvuru sayısı ise 254 bin 636.

13- Taksi hizmeti veren özel ambulans şoförü yakalandı

İstanbul’da yüksek ücret karşılığında yolcu taşıdığı iddia edilen, aynı zamanda ruhsatsız çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı.

14- Ünlü restoran zinciri iflas etti, tasfiye başladı

İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri’de toplam 11 şubesi bulunan Lunch Box Restoran için mahkeme iflas kararı verildi. İflas kararının ardından, markanın bağlı olduğu iki şirket için tasfiye süreci başladı.

15- Gece bekçisi: Bayanların üstünü aramam, yoldan geçen bayandan yardım isterim

Tartışmalara yol açan yeni kanun tasarısıyla yetkileri artırılmak istenen gece bekçileri “Biz çalıştığımız yerin çocuklarıyız” diyerek çalıştıkları bölgede yaşamalarının avantaj olduğunu, göreve başladıklarından beri suç oranlarının düştüğünü düşünüyor.

16- TOBB’un araştırma merkezi: İşsizlik yüzde 13.6’ya yükselecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), işsizliğin 0.2 puan artacağını tahmin etti.

17- Yetkili: Kamu bankalarında ‘Milli takım’ denen al-satçılar liraya müdahale için hazır

Kamu bankasında çalışan bir yetkili, liradaki değer kaybına müdahale etmek için kamu bankalarında günün her saati al-satçıların (trader) çalıştığını söyledi.

18- Fransa’da buz patenci, antrenörünün cinsel istismarına uğradığını açıkladı: Spor Bakanı, federasyon başkanının istifasını istedi

Fransa’nın ünlü emekli buz patencisi Sarah Abitbol, çocukken antrenörünün cinsel istismarına uğradığını ancak 30 yıl sonra dünyaya duyurabildi. Spor Bakanı, Fransa Buz Sporları Federasyonu Başkanı’nın istifasını istedi.