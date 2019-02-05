Akşam Postası / 5 Şubat 2019

1. Bakan yakınına torpil iddiasına ‘çözüm bulundu’: Sınav sonucuna erişim engeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun akrabasının ALES’te düşük not almasına rağmen yüksek lisansa kabul edildiği iddialarının ardından sınav sonuçları internet ortamından kaldırıldı.

2. Erdoğan, İş Bankası’ndaki CHP hisselerini hatırlattı: Hazine’nin malı olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devredilmesini tekrar gündeme getirdi.

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3. ABD istihbaratı: Türkiye’nin otoriterleşen liderliği ilişkileri zora sokuyor

ABD İstihbarat Teşkilatı (US IC) tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan Küresel Risk Değerlendirmesi raporunda Türkiye’nin giderek otoriterleşen liderliğinin ABD ile ilişkileri zora soktuğu belirtildi.

4. Erdoğan YPG’nin Menbiç’ten çıkarılması için ABD’ye süre verdi: Birkaç hafta

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YPG’nin Menbiç’ten çıkarılması için, “Bıçak kemiğe dayandı” ifadesini kullanırken ABD’ye “Birkaç hafta içinde teröristler çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer” diye seslendi.

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5. Zam bekleniyor: Bakana göre ‘kur ayarı’ndan sonra ‘ilaç sıkıntısı’ bitecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta itibariyle 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısının sona ereceğini, yeni kur ayarlamasını takiben ithal ilaç sıkıntısının da son bulacağını söyledi.

6. Seçim gecesi için silahlanma çağrısı yapmıştı: Peker hakkında soruşturma açıldı

Silahlanma çağrısı yapan yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Sedat Peker hakkında ‘suç işlemeye tahrik’ ve‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından soruşturma başlatıldı.



7. Maduro kuşatıldı: Komşularından Venezüela ordusuna ‘Guido’ya biat’ çağrısı

Büyük çoğunu Venezüela’nın komşularının oluşturduğu Lima Grubu, Venezuela ordusunu kendisini ‘geçici devlet başkanı‘ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu tanımaya çağırdı.

8. CHP kulisi: Yavaş’ın Etimesgut için önerdiği Nazlıaka, Kılıçdaroğlu’yla görüştü

CHP’de, partiden ihraç edilen eski Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka’nın partiden Ankara Etimesgut belediye başkan adayı gösterilmesi gündeme geldi.

9. Tasarruf mevduatı bir yılda yüzde 24 arttı: Kişi başı 14 bin lira

Türkiye’de tasarruf mevduatları, bir yılda yüzde 24 artarak 1 trilyon 153 milyar 800 milyon liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 70 lira olarak kayda geçti.

10. 90 gündür açlık grevinde: HDP, Leyla Güven için Meclis’te nöbet tutacak

HDP, 90 gündür açlık grevinde bulunan Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in durumuna dikkat çekmek için Meclis’te nöbete başladı.

11. HDP’li Gergerlioğlu’nun, liderini ‘tepki göstermeden dinlemesi’ suç sayıldı!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasının istendiği fezlekede, “HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı tepki göstermeden dinledi” ifadesinde yer ver verildi.

12. Eski sevgilisini benzin döküp yakan adama ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bursa’da eski sevgilisini benzin dökerek yakan erkeğe ağırlaştırılmış müebbet istendi.

13. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 14 ay hapis

Eskişehir’de Sinan N.’ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla 14 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

14. Erdoğan-Çipras görüşmesinde ‘FETÖ’ iadeleri gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

