Akşam Postası / 5 Şubat 2018

1. Hollanda, Türkiye’deki büyükelçisini resmen çekti

Hollanda, Türkiye’deki büyükelçilerini geri çektiklerini bildirdi.

2. Zeytin Dalı Harekatı | TSK duyurdu: Bir tank isabet aldı, can kaybı yok

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 17’nci gününe girdi.

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3. Sekiz TTB yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Zeytin Dalı Harekatı’nı eleştirmelerinin ardından gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nden sekiz yönetici, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4. CHP Parti Meclisi seçim sonuçları: Kılıçdaroğlu’nun listesinde 10 fire

CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında parti meclisine seçilen isimler sabah saatlerinde belli oldu. Bilim Platformu seçimleri İlk sonuçlar CHP Parti Meclisi’nde temsil edilen Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan (BKYP) geldi.

5. Has Oda’da ‘mini etek ve şort’a karşı TBMM devreye girdi: Bakanlık önlem almış

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Topkapı Sarayı Has Oda’daki ‘Kutsal Emanetler’in mini etek, sort, askılı strapless bluzla ziyaret edilmemesi için düzenleme yaptığı ortaya çıktı.

6. AKP’yle MHP’nin arasına ‘bozkurt’ girdi

Eski AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz ile Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanı Ayhan Bülbül ‘bozkurt’ tartışmasına girişti.

7. Papa’dan Erdoğan’a ‘sübliminal hediye’: Bu madalyon ‘barış’ ve ‘adaleti’ temsil ediyor

Papa Francesco, Vatikan’da kendisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘barış melekli bir madalyon’ hediye etti ve “Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor” dedi.

8. Rusya basınından iddia: Uçağımızı Türkiye yanlısı ‘muhalifler’ düşürdü

Rus basını, İdlib’de düşürülen savaş uçağının Türkiye yanlısı Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) parçası ‘ılımlı’ Ceyş el Nasır tarafından düşürüldüğü yorumunu yaptı.

9. İş cinayetlerinde ocak rakamları: Günde ortalama beş işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk ayında en az 141 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

10. Tesadüf mü?: ABD Irak’tan asker çekerken, büyük bir konvoy Suriye’ye geçti

Irak, ABD’nin ülkedeki askerlerini azaltmaya başladığını duyurdu. Açıklamanın ABD silahlarından oluşan büyük bir konvoyun Irak’tan, Suriye’deki DSG (YPG’nin çatı örgütü) bölgesine geçmesinden sonraya denk gelmesi dikkat çekti.

11. ‘Taşıyıcı anne pazarı’: 150 bin liradan başlıyor; Kıbrıs ve Gürcistan tercih ediliyor

Türkiye’de yasadışı olmasına rağmen internet ve sosyal medyada taşıyıcı anne ilanlarında yoğun bir artış yaşanıyor.

12. Adnan Oktar hakkında suç duyurusu: Ne yapmaya çalıştığının farkındayız, bu bir kalkışmadır

Memur-Sen’e bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen), son günlerin popüler ismi Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.