Akşam Postası / 5 Şubat 2017

1- Yıldırım, ‘Evet’ deme nedenlerini sıraladı: PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan yeni anayasa için yapılacak referandumda partisinin ‘Evet’ deme gerekçesini açıkladı: “PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor, onun için ‘Evet’ diyoruz.”

2- Kılıçdaroğlu, ‘Demokrasi oylanacak’ dedi: Parti değil, birlikte yaşama meselesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘demokrasinin oylanacağını’ belirterek, “Bu iş parti meselesi değil, birlikte yaşama meselesi” dedi.

3- Akşener’e göre anketler yüzde 60 civarında ‘Hayır’: Milli mücadele tavrı göstereceğiz

MHP’den ihraç edilen başkan adaylarından Meral Akşener, referandum için yapılan kamuoyu yoklamalarının yüzde 55-60 bandında ‘Hayır’ oyunu gösterdiğini belirterek, “İstiklal Savaşı’nda nasıl bir tavır koyduysak, milli mücadelede nasıl bir tavır koyduysak, aynı tavrı sergileyeceğiz. Bu anayasaya ‘Hayır’ denilmesini sağlayacağız” dedi.

4- Tahliye olan Türk, tepki çeken fotoğrafı anlattı: Karda kaymamam için koluma girdiler

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DBP’li Ahmet Türk, cezaevinde kendisine kötü muamele olmadığını belirterek, hastaneye götürülürken karda kayıp düşmemesi için askerin koluna girdiğini söyledi.

5- Türk’ten ‘Tutuksuz yargılanmalı’ diyen Bahçeli’ye teşekkür: İmkanım olursa ziyaret edeceğiz

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DBP’li Ahmet Türk, kendisi için “Tutuksuz yargılanmalı” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

6- Yurt çapında eş zamanlı IŞİD operasyonları: En az 400 kişi gözaltında

Yurt çapında eş zamanlı yapılan IŞİD operasyonlarında en az 400 kişi gözaltına alındı.

7- Kızının cinsel organının fotoğrafını çeken anne ve fotoğrafı isteyen sevgilisi tutuklandı

Kızının cinsel organının fotoğrafını çeken anne ve fotoğrafı isteyen sevgilisi tutuklandı

8- Darbe girişimi

‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce meslekten ihraç edilen İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Erol Önen, eşi ve iki çocuğuyla Yunanistan’a kaçmak isterken Edirne’nin Meriç ilçesinde yakalandı.

9- Uzaklaşmak isteyenin dizisi: Masum

Çoğu mecrada ‘Türkiye’nin ilk internet dizisi’ olarak lanse edilse de ‘ilkliği tartışmalı dizi’ Masum, geçtiğimiz hafta iki bölümle izleyicilere ‘Merhaba’ dedi.

10- Trump’ın ‘vize kısıtlaması’nı askıya alan karara yaptığı itiraza mahkemeden ret

ABD temyiz mahkemesi, yedi ülke vatandaşına getirilen vize kısıtlamasını askıya alan mahkeme kararının iptalini isteyen ABD Başkanı Donald Trump’ın başvurusunu reddetti.

11- Trump’tan ‘Putin bir katil’ diyen muhabire: Bizim ülkemiz çok mu masum?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik ‘katil’ yakıştırması yapılan bir soruyu, “Ne sanıyorsunuz, bizim ülkemiz çok mu masum” diyerek yanıtladı.

12- Escobar’ın oğlu Narcos’u ‘yıktı’: Babam para yakmadı; polislerce öldürülmedi, intihar etti

Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın oğlu Sebastian Marroquin, babasının ‘Narcos’ dizisindeki gibi para yakmadığını, ayrıca polislerce öldürülmeyip intihar ettiğini söyledi.

13- İstanbul’da servis minibüsü metrobüse çarptı: Yedi kişi yaralandı

İstanbul’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği servis minibüsünün metrobüse çarpması sonucu yedi kişi yaralandı.