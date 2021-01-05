Akşam Postası / 5 Ocak 2021

1. Boğaziçi’nin yeni rektörü: Provokasyon oldu; polis doğrusunu yaptı
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına itirazlar yükselen Prof. Dr. Melih Bulu, “Provokasyon oldu” dedi. Bulu, dün öğrencilere yönelik polis müdahelesini de savundu.
Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerden protesto
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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestosuna ilişkin 16 kişiye gözaltı
2. YÖK ‘mesele’yi anlamadı: Boğaziçi’ne geçmişte de dışarıdan rektör atandı
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’nun ‘diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağladığını’ açıkladı. İtirazların başlıca nedeni Bulu’nun göreve getiriliş biçimiyken YÖK, Boğaziçi’nde daha önce de Boğaziçili olmayan bir rektörün görev yaptığını hatırlattı.
3. Kılıçdaroğlu’nun ‘kelepçe’ yorumu: Darbe döneminin en güzel fotoğrafı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına öğrenciler giremesin diye kelepçe takılmasını “Darbe döneminin, 20 Temmuz darbesinin bundan daha güzel fotoğrafı olabilir mi?” diye yorumladı.
4. CHP’li Kaftancıoğlu’na 10 buçuk yıl hapis istenen iddianame kabul edildi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Anadolu başsavcılığının hazırladığı iddianame kabul edildi.
5. İstismardan 621 yıl alan öğretmen, çocukları korkutmuş: Sizi evinizde izliyorum
Antalya’da 26 ilkokul öğrencisini istismar ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 621 yıl hapis cezası alan öğretmenin, çocukları “Sizi izliyorum” diyerek kandırdığı ortaya çıktı.
6. Avrasya Tüneli’nde 2020 garantisi de tutmadı: Şirkete 391 milyon lira ödeyeceğiz!
Yıllık 25.6 milyon araç geçişi garantisi verilen Avrasya Tüneli’nden 2020 yılında yaklaşık 12 milyon araç geçti. İşletmeci firma, aradaki fark nedeniyle devletten 48 milyon 769 bin 228 dolar karşılığı, 391 milyon 870 bin 500 lira alacak.
7. Covid-19 aşıları üniversite hastaneleri ve özellerde de yapılabilecek
Covid-19 aşıları, üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde de yapılabilecek.
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8. ‘Uzun Covid’ araştırması: 10 organda, 205 semptom; en az altı ay sürüyor
Corona virüsünün bulaşmasının ardından aylarca iyileşemeyen ‘uzun Covid‘ hastalarıyla yapılan geniş çaplı bir araştırma, bu kişilerin çoğunda şikayetlerin en az altı ay sürdüğünü ve 10 farklı organda 205 semptom görüldüğünü ortaya koydu.
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9. İstanbul’da barajlarda ‘dip rekoru’; Ankara’da 110 günlük su var
İklim değişikliği nedeniyle yurda beklenen yağış düşmezken, baraj doluluk oranları ‘alarm’ vermeye devam ediyor. Edirne’de beş-altı aylık içme suyu var. Ankara’da barajlarda dört aydan az bir süre yetecek su bulunuyor. İstanbul’da da doluluk yüzde 20’nin altında.
10. Markette yıllık değişim: 85 liralık sepet 113 liraya çıktı
Akademisyen Aysel Gündoğdu’nun aynı marketten aynı ürünleri alarak yaptığı fiyat karşılaştırması, markette fiyatları üçte bir oranında arttığını ortaya koydu.
11. Boşanma aşamasındaki eşini öldürmekle tehdit eden adam serbest bırakıldı
Ordu’da boşanma aşamasındaki eşi G.D.’ye (32) ölüm tehdidi mesajları yollayan A.E.D. (33) gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
12. 200 hastasının toplam 650 bin dolarlık borcunu sildi
ABD’de bir onkolog, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik açıdan zorlandıklarını öğrendiği 200 kanser hastasının toplam 650 bin dolarlık (4 milyon 789 bin lira) borcunu sildi.