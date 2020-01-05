Akşam Postası / 5 Ocak 2020

1. Irak meclisi, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için yetkiyi verdi

Irak Meclisi, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için hükümete yetki verdi.

2. Hastanede 13 yaşındaki çocuğun ölümünde ‘yanlış iğne’ iddiası

Aydın’da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dilvin Ak, tedavi için gittiği hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun dedesi, torununun ölümüne yanlış iğnenin neden olduğunu öne sürerek hastaneyi ihmalle suçladı.

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3. 2019’da 1.2 milyon bebek doğdu: Erkeklerde ‘Yusuf’, kızlarda ‘Zeynep’ liste başı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2019’da doğan bebeklerin sayısını ve en popüler isimleri açıkladı.

4. İstanbul Barosu başkanı: Çocuk hakimler sorunu yaşıyoruz

Türkiye’de hukuk fakültesi sayısının ihtiyaçtan fazla ve buralardaki eğitimin yetersiz olduğunu savunan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Bu sebeple şu an çok ciddi çocuk hakimler sorunu yaşıyoruz” diye konuştu.

5. Beyazperdede yerli filmler yine zirvede

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasına göre geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33.6 milyonla, 25.9 milyonluk yabancı film izleyici sayısını geride bıraktı.

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6. Poşet satışından devlet 222 milyon lira pay almış

2019 yılında satılan yaklaşık 1.5 milyar adet poşetten Çevre ve Şehir Bakanlığı’nın 221 milyon 681 bin lira ‘geri kazanım katılım payı’ aldığı açıklandı.

7. CHP’li vekil, İÜ yemekhanesinde işten çıkarılanları sordu: Kimin talimatı?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde 49 kişinin işten çıkarıldığına yönelik iddiaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.