Akşam Postası / 5 Ocak 2018

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

1- Münir Özkul hayatını kaybetti

Türk sinemasının çınarlarından Münir Özkul hayatını kaybetti.

2- En tanınmış ‘rakı gurmesi’ydi: Mimar, yazar, yayıncı Aydın Boysan hayatını kaybetti

‘Rakı gurmesi’ olarak da bilinen mimar ve köşe yazarı Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu Ulus’taki evinde yaşamını yitirdi.

Reklam

3- Kılıçdaroğlu, Hazinedar’a sahip çıkıp faturayı Erdoğan’a kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş belediye başkanlığından uzaklaştırılan Murat Hazinedar’a sahip çıktı.

4- Erdoğan, Paris’te protestoyla karşılandı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı protesto etti.

5- Paris’te Erdoğan’a bir protesto da FEMEN’den: İnsan hakları katili

Siyasi içerikli üstsüz eylemleriyle ünlü feminist örgüt FEMEN, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak bugün Paris’te bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı protesto etti.

6- Kampanyacı erkek, imzacı erkek: ‘Kadınlar pembe otobüse binip rahat etsin’

Van’da kadınlara özel pembe otobüs seferleri başlatılması için başlatılan kampanyaya, erkeklerin imza toplaması ve açık imza verenler arasında erkeklerin çoğunlukta bulunması sosyal medyada tartışma konusu.

7- Türkiye’de 81 ilden altısının havası temiz: İstanbul’daki neden ‘kentsel dönüşüm’

Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye’de 81 ilden sadece altısının havasının temiz olduğunu açıkladı.

8- ‘Booking’ dönmeye hazır: Hükümetle görüşmeler sürüyor

Hollanda merkezli rezervasyon portalı ‘Booking.com’ Türkiye hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve geri dönmek istediğini açıkladı.

9- Tezgah dergiye ‘isim hırsızlığı’ suçlaması

Kısa süre önce yayınlanmaya başlayan Tezgah dergi ‘isim hırsızlığı’yla suçlandı. Dergi ise isimlerinin yasal olarak 2006’dan beri kendilerine ait olduğunu bildirdi.

10- ’17 Aralık mesajları’ paylaşan AKP’li yönetici istifa etti

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarına dair 2013’te yaptığı paylaşımlar ortaya çıkan AKP Bolu il başkan vekili Melih Demirci istifa etti.

11- Gazeteci Yücel’den bakana teselli: Dert etmesin, o da alışır

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, “İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor”diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Dert etmesin, o da alışır” karşılığını verdi.

12- Son vergi zamları fiyatları nasıl etkiledi?: 70’lik rakının yüzde 70’i Hazine’ye

İçkiye vergi zammı, rakının fiyatına yüzde 4.3’lük doğrudan ek maliyet getirdi. Böylece 70’lik rakıdan alınan vergi oranı yüzde 70’i aşıyor.

13- Polise ‘ayak kırma’ talimatı veren bakana baro ve CHP’den suç duyurusu

İstanbul Barosu ve CHP, ‘polise ayak kırma talimatı veren’İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

14- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gazeteci Ayşenur Arslan’a ertelemeli hapis

Gazeteci Ayşenur Arslan’a ‘Erdoğan’a hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

15- Motorine gece yarısından itibaren zam geliyor, benzin 8 Ocak’a kadar sabit

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) bu gece yarısından geçerli olacak şekilde motorinin litresine 7-9 kuruş zam yapılacağını açıkladı.

16- ‘Türkler en üstün ırktır’ diyen Ötüken Birliği Partisi’nden ‘çarpıcı’ vaatler

Parti programında ‘Türk ırkının üstünlüğünü’ esas alan Ötüken Birliği Partisi resmen kuruldu.

17- Bireysel emeklilikte hisse senedi fonlarını seçenler 2017’de yüzde 47.5 kazandı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) hisse senedi ağırlıklı fonları seçen tasarruf sahipleri, geçen yıl yüzde 47.5’lik getiri elde etti.

18- Önceki yıla göre arttı: 2017’de en az 2006 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre geçen yıl 2006 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

19- Manisa’da acemi er ‘IŞID üyeliği’ suçundan tutuklandı

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası’na bir ay önce temel eğitimini almak üzere teslim olan ve kimliği açıklanmayan asker, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

20- Trump’ın engellemeye çalıştığı ‘iddialarla dolu’ kitap: Ateş ve Öfke

ABD, gazeteci Michael Wolff’un, Başkan Donald Trump’la ilgili yazdığı kitabı konuşuyor.

21- Apple ürünlerinde 23 yıllık güvenlik açığı ürküttü: Güncellemeler yolda

Apple, tüm Mac sistemlerinin ve iOS işletim sistemli aygıtlarının ‘Meltdown’ ve ‘Spectre’ çip hatalarından etkilendiğini açıkladı. Modern sistemlerin tamamını etkilediği anlaşılan güvenlik açığı, Mac başta olmak üzere 1995’ten bu yana piyasaya sürülen birçok işlemcide tespit edildi.