Akşam Postası / 5 Nisan 2021

1.Erdoğan: Daha iyisini bulana kadar Montrö’ye bağlıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Montrö’nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

2.Enflasyon iki yılın zirvesinde: 16.19

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1.08, yıllık bazda yüzde 16.19 arttı. Bu Haziran 2019’dan bu yana en yüksek oran.

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3.Demirtaş: MHP zurnanın son deliği

Yaklaşık dört buçuk yıldır hapiste bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP ve MHP’nin ‘cumhur ittifakı’na karşı ‘demokrasi ittifakı’ kurulmasını önerdi. HDP’yi kapatma davasını AKP’nin siyasi seçeneklerinin azaldığını gösterdiğini savunan Demirtaş MHP’yi de ‘zurnanın son deliği’ diye niteledi.

4.Yasakken böyleyse: Geçen yıl 176 bin 662 kişi Kod 29’la işten çıkarılmış

CHP’li vekil Mehmet Güzelmansur, pandemi nedeniyle işten çıkarmanın yasaklandığı geçen yıl günde ortalama 491 işçinin Kod 29’la işine son verildiği söyledi.

5.Lütfetti: Putin’den siyasi ömrünü uzatan yasaya imza

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki dönem daha başkanlık adayı olmasına izin veren yasayı imzaladı.

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6.‘Milyarder’ babaya ‘nafaka’ davası

Tıp fakültesi öğrencisi Sude Ç. (18), boşanma davası açan annesiyle görüştüğü için eğitim masrafını karşılamadığını öne sürdüğü işadamı babası Tuncay Ç.’ye dava açtı.

7.’Sapık’ etiketiyle gündem olan A.Ş. yakalandı

Cinsel istismar suçu işlediğini itiraf edip Özgecan Aslan’a hakaretler yağdırdığı görüntüleriyle gündem olan A.Ş. yakalandı.

8.Tehlike çanları: Japonya’nın kiraz çiçekleri 1200 yıldır hiç bu kadar erken açmamıştı

Fotoğraf: Reuters

Japonya’da bahar deyince akla ilk gelen, pembe beyaz renkleriyle her sene kartpostallık kareler oluşturan kiraz çiçekleri bu sene erken açtı. Ancak bilim insanlarına göre bu yıl erkenden gelen sezon iklim krizinin bir göstergesi.