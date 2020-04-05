Akşam Postası / 5 Nisan 2020

1- Bakan Selçuk: 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 93 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

2- Başsavcılık itiraz etti: Ceren Damar’ın katiline canavarca hisle öldürmekten de ceza verilsin

Fotoğraf: DHA

Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i okuldaki odasında öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’e verilen cezaya başsavcılık itiraz etti.

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3- ‘Corona’ önlemleri

Cezayir’den getirilen 450 Türk işçi Aydın’da 14 gün karantinaya alındı… Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı… İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Bakanlık ayrıca barınak ve sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama, yem, yiyecek, su bırakılmasını ve vatandaşın bu konudaki hassasiyetinin artırılmasını istedi.

4- Ümraniye’de 4 bin 400 kaçak maske ele geçirildi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde kaçak maske yaptığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 4 bin 400 cerrahi maske ele geçirildi.

5- Isparta’da ‘Biz bize yeteriz’ sloganıyla dolandırıcılık yapanlar aranıyor

Isparta’da ‘Biz bize yeteriz Isparta’m‘ sloganını kullanarak vatandaştan para toplamaya çalıştığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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6- Silivri’den İstanbul’a giriş yapmak isteyenler geri gönderildi

Fotoğraf: DHA

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Silivri’den İstanbul’a giriş ve çıkış yapmak isteyen, izin belgesi bulunmayan özel araçlar geri çevrildi.

7- Uzmanlar: Virüsün yayılması yazın yavaşlasa bile salgına etkisi çok küçük olur

“Corona virüsünün yayılması yazın gelişiyle azalacak mı?” Covid-19 salgının ilk gününden beri akıllardaki bu soru, zaman zaman uzmanları da ikiye bölüyor. Sorunun henüz bir cevabı yok. Üstelik azalsa bile uzmanlara göre bu beklenilen rahatlamayı yaratmayabilir.

8- ‘Corona’ günlüğü

Britanya’da bir günde 621, İran’da 150, İspanya’da ise 674 kişi hayatını kaybetti.

9- Avrupa Komisyonu başkanı: AB ülkelerinin ‘Marshall Planı’na ihtiyacı var

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip corona virüsü salgınından etkilenen AB ülkelerine yardım etmek için bir ‘Marshall Planı’na ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

9- ABD’de ‘golden retriever’ cinsi köpek yaşlı komşusunun market alışverişini teslim ediyor

ABD’de ‘Sunny’ isimli köpek corona virüsü salgını nedeniyle evinden çıkamayan komşusunun market alışverişini kapısına kadar götürüyor.

10- Başka Sinema filmleri evlerin salonunda izlenebilecek

Başka Sinema, sinemaların kapalı olması dolayısıyla gösterime sokamadığı filmleri evlerin salonuna taşıyor. Filmler tıpkı sinema bileti alır gibi 8 Nisan’dan itibaren dijital film ve dizi platformu BluTV üzerinden kiralanabilecek.