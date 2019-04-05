Akşam Postası / 5 Nisan 2019

1. AKP Ankara’da tüm oyların yeniden sayımı için başvuru yaptı

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, kentte tüm oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’na başvuru yaptıklarını belirtti.

2. Erdoğan: Belediye meclisinde çoğunluğu olmayan başkan bütçe yapamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul’da belediye meclis üyelerinde çoğunluğun kendilerinde olduğunu vurgulayarak mecliste sırtını dayayabileceği çoğunluğu olmayan bir belediye başkanının bütçe çıkaramayacağını söyledi.

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3. AKP’nin Büyükçekmece’de seçim iptali için yaptığı başvuru reddedildi

AKP’nin, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde CHP’nin kazandığı seçimin iptali için yaptığı başvurunun reddedildiği ortaya çıktı.

4. YSK: İstanbul’da oy farkı 19 bin 531

CHP eski milletvekilli Barış Yarkadaş’ın paylaştığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre saat 14:58 itibariyle İstanbul’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP adayı Binali Yıldırım arasındaki fark 19 bin 531’e çıktı.

5. Yıldırım: Sayımlar tamamlandığında işin değişeceği kanaatindeyiz‘

‘Cumhur ittifakı‘nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, yeniden sayım sürecini değerlendirirken, “Sayımlar tamamlandığında işin değişeceği kanaatindeyiz” dedi.

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6. CHP, sözlü kararla başlayan sayımlara ‘Yazılı karar yok’ diye itiraz edemedi

CHP, Beyoğlu dışında İstanbul’un 14 ilçesinde alınan ve sözlü olarak duyurulan yeniden sayım kararlarına henüz ‘yazılı karar olmadığı için’ itiraz edemedi. Tek itiraz edilebilen Beyoğlu’nda ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP’nin itirazını ‘Sayım işlemi başladı‘ gerekçesiyle reddetti.

7. Diyarbakır’da yeni seçilen eş belediye başkanlarına soruşturma açıldı

Kesin olmayan sonuçlara göre HDP’den Diyarbakır belediye başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık ile HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ‘terör örgütü propagandası‘ soruşturması açıldı.

8. Reuters’tan ay ay dolar kaç lira olacak anketi: Bir yıl sonra 6.25

Reuters’ın 28 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre dolar/liranın eylül sonu itibariyle 5.9250’yi bulması, bir yıllık sürede ise yüzde 11’den fazla artışla 6.25 seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor.

9. Başkanlık koltuğunda ilk komünist: Maçoğlu mazbatasını aldı

Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, mazbatasını gecikmeli olarak aldı.

10. AKP, Diyarbakır itirazını YSK’ya taşıdı

AKP, Diyarbakır büyükşehir belediyesi ile birlikte dördü merkez ilçe olmak üzere, 14 ilçenin tamamında seçim sonuçlarına itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu’nun reddetmesi üzerine AKP itirazını YSK’ya taşıdı.