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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 5 Mayıs 2020

‘1. Corona’ Türkiye’de 59 can daha aldı: 1832 yeni vaka var, 5 bin 119 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 3 bin 520’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1832 yeni vakayla 129 bin 491’e çıktı

Bilim Kurulu üyesi: Vaka sayısı haziranda 150-175 bin aralığında olur

Ankaragücü’nde bir futbolcuda ‘corona’ çıktı

‘Corona tedbilerini ihlal’den 272 bin kişiye işlem

2. Farmakoloji uzmanı profesör: Düşük dozlardaki sıtma ilacı ‘corona’da etkili

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta, düşük dozlarda kullanıldığında sıtma ilacının corona virüsüne karşı etkili olduğunu, virüsün mutasyona uğramasının ise ilaç ve aşı çalışmalarını geciktirdiğini söyledi.

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3. BDDK’nın ‘corona’ hamlesine ‘Merkez’den destekleyici ek düzenleme

Merkez Bankası (MB) döviz karşılığı Türk lirası swap (takas) piyasası işlem limitlerini dövizli işlem limitlerinin yüzde 30’undan yüzde 40’ına yükseltti.

4. İSO başkanı: Sanayide çarklar haziranda yeniden dönmeye başlar

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, üretimin durduğu sanayide haziran ayıyla birlikte çarkların yeniden dönmeye başlamasını beklediğini; yurtdışından gelecek siparişler ile iç piyasada perakendenin seyrinin normalleşme sürecinde belirleyici olacağını söyledi.

5. ‘Corona’ önlemleri 

11 Mayıs’ta ana otomotiv fabrikaları üretime başlayacak

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Bilim Kurulu üyesi: Kısıtlamalar gevşeyebilir ama keşke AVM’lerden başlanmasaydı

Türk Eczacıları Birliği: Maskeler sadece eczanelerden satılmalı

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6. Britanya’da otomobil satışları 1946’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi

Britanya Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) Covid-19 salgını nedeniyle fabrikaların ve satış bayilerinin kapanmasıyla Britanya’da otomobil satışlarının nisanda yaklaşık yüzde 97 düşüşle 1946 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.

7. DSÖ: ABD, ‘Çin’ iddialarına ilişkin delil sunmadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD hükümetinin Covid-19 salgınının Çin’deki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin ellerinde kanıt olduğuna yönelik iddialarını destekleyecek hiçbir delil sunmadığını belirtti.

8. Araştırma: ‘Corona’ Fransa’da resmi olarak açıklanandan bir ay önce, aralıkta yayılmaya başladı

Bilimsel araştırmaya göre resmi olarak vakaların açıklandığı şubat ayından yaklaşık bir ay önce, geçen sene aralık ayının sonlarında Covid-19 salgını Fransa’da etkili olmaya başlamıştı.


SON HABERLER

‘Düşman’ı tanıyalım: Nezleden SARS’a birçok hastalığın sebebi ‘corona’ ailesi

Çoğumuz hayatında en az bir kere bir corona virüsü kapacak. Bu gerçek özellikle dört aydır insan hayatını neredeyse durma noktasına getiren Covid-19’a sebep olan yeni tipi nedeniyle corona virüsünden haberdar olanlar için endişe verici olabilir. Ancak corona virüsünün çeşitli tipleri bir süredir aramızda, bildiğimiz nezleden SARS gibi çok daha ölümcül olabilen hastalıklara sebebiyet veriyor.

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