Akşam Postası / 5 Mayıs 2020

‘1. Corona’ Türkiye’de 59 can daha aldı: 1832 yeni vaka var, 5 bin 119 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 3 bin 520’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1832 yeni vakayla 129 bin 491’e çıktı.

2. Farmakoloji uzmanı profesör: Düşük dozlardaki sıtma ilacı ‘corona’da etkili

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta, düşük dozlarda kullanıldığında sıtma ilacının corona virüsüne karşı etkili olduğunu, virüsün mutasyona uğramasının ise ilaç ve aşı çalışmalarını geciktirdiğini söyledi.

Reklam

3. BDDK’nın ‘corona’ hamlesine ‘Merkez’den destekleyici ek düzenleme

Merkez Bankası (MB) döviz karşılığı Türk lirası swap (takas) piyasası işlem limitlerini dövizli işlem limitlerinin yüzde 30’undan yüzde 40’ına yükseltti.

4. İSO başkanı: Sanayide çarklar haziranda yeniden dönmeye başlar

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, üretimin durduğu sanayide haziran ayıyla birlikte çarkların yeniden dönmeye başlamasını beklediğini; yurtdışından gelecek siparişler ile iç piyasada perakendenin seyrinin normalleşme sürecinde belirleyici olacağını söyledi.

5. ‘Corona’ önlemleri

11 Mayıs’ta ana otomotiv fabrikaları üretime başlayacak

Reklam

6. Britanya’da otomobil satışları 1946’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi

Britanya Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) Covid-19 salgını nedeniyle fabrikaların ve satış bayilerinin kapanmasıyla Britanya’da otomobil satışlarının nisanda yaklaşık yüzde 97 düşüşle 1946 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.

7. DSÖ: ABD, ‘Çin’ iddialarına ilişkin delil sunmadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD hükümetinin Covid-19 salgınının Çin’deki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin ellerinde kanıt olduğuna yönelik iddialarını destekleyecek hiçbir delil sunmadığını belirtti.

8. Araştırma: ‘Corona’ Fransa’da resmi olarak açıklanandan bir ay önce, aralıkta yayılmaya başladı

Bilimsel araştırmaya göre resmi olarak vakaların açıklandığı şubat ayından yaklaşık bir ay önce, geçen sene aralık ayının sonlarında Covid-19 salgını Fransa’da etkili olmaya başlamıştı.



