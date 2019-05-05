Akşam Postası / 5 Mayıs 2019

1. AA: İstanbul’daki seçim soruşturmasında 43 kişinin ‘FETÖ irtibatı’ bulundu

Anadolu Ajansı, İstanbul’da seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturmada 43 şüphelinin ‘FETÖ’yle irtibatı tespit edildiğini duyurdu.

2. NATO genel sekreterinden S-400 açıklaması: Birlikte çalışabilirlik temel husus

Fotoğraf: Reuters

NATO Genel Sektreteri Jens Stoltenberg, S-400 alımına ilişkin ‘ulusal karar’ vurgusu yaptı ancak ‘müttefik silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışılabilirliğinin’ operasyonlar için temel hususlardan biri olduğunu belirtti.

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3. 2018’de düşmüştü: Milyoner sayısı üç ayda 13 bin arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın ilk çeyreğinde 12 bin 777 kişi artarak 192 bin 903’e ulaştı. Mart sonu itibariyle milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 205 milyar 798 milyon liraya yükseldi.

4. Erdoğan ‘kirlettik, rezil ettik’ demişti: Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm başlıyor

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ayder’i kirlettik, rezil ettik” çıkışıyla gündeme gelen Rize’nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda uygulanacak kentsel dönüşüm projesi başlıyor.

5. Avrupa Halk Partisi: Türkiye-AB işbirliğine evet, AB üyeliğine hayır

Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi (EPP) Türkiye’nin AB üyeliğini değil, AB ile işbirliğini desteklediklerini söyledi. Parti bu açıklamayı Avrupa Komisyonu başkanlığına aday EPP lideri Manfred Weber’in “Türkiye ile üyelik müzakerelerini durduracağız” sözüyle paylaştı.

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6. Türkiye ve Rusya, ABD müttefiklerinin kontrolündeki bölgeye asker gönderebilir

Suriye’de PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir yüzbaşının hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye ve Rusya’nın ABD’nin müttefikleri tarafından kontrol edilen bölgelere askeri birlik gönderebileceği belirtildi.

7. Şanlıurfa’da dört çocuk kayboldu, bölgede arama çalışması başlatıldı

Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde badem toplamak için evlerinden çıkan en küçüğü dört, en büyüğü dokuz yaşında dört çocuk kayboldu. Çocukların bulunması için arama çalışması başlatıldı.

8. ZMO’dan buğday alım fiyatına tepki: Fiyatlar ve dışa bağımlılık daha da artacak

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatlarının yetersiz olduğunu dile getirerek, ithalata bağımlılığın artarak devam edeceği öngörüsünde bulundu.

