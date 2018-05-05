Akşam Postası / 5 Mayıs 2018

1. CHP, İYİ Parti, SP ve DP liderleri imzaladı: Dört parti ‘millet ittifakı’nda buluştu
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Partisi’nin (DP) oluşturduğu ittifaka ‘millet ittifakı’ adı verildi.
‘Millet ittifakı’ protokolü YSK’da: İlk hedef ‘tuzak ve hileleri’ aşıp adil seçimi sağlamak
Erdoğan’a göre ‘tezgah’ var: Münafıklar çetesini seçimde yere gömeceğiz
AKP’li Külünk çıtayı yükseltti: Millet ittifakı ve Abdullah Gül 15 Temmuz’un siyasi ayağı
2. Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin ilk ziyareti köyüne: Garibanın hakkını yedirmeyeceğiz
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk ziyaretini köyüne yaptı.
CHP’li İnce’nin adaylığı YSK’ya bildirildi: ’25 Haziran’da Türkiye kazanmış olacak’
3. HDP, Demirtaş için YSK’ya başvurdu: Eşit ve özgür seçim olacaksa serbest bırakılmalı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki milletvekilleri, Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.
İnce’den Erdoğan’a çağrı: Demirtaş’ı hapiste tutma, gel erkekçe yarışalım
Eski sevgililer yine devrede: Demirtaş, herkesin ikna edilmesini istedi
HDP Eş Genel Başkanı Temelli’nin pasaportuna el kondu: Gerekçe yok
HDP’den seçim şarkısı: ‘Değiştir gitsin bir günde’
4. Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, 70 bin imzaya ulaştı
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için en az 70 bin imza topladı.
Saadet’in hesabı: AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ en fazla yüzde 44
5. İYİ Partili yurttaşın iddiası: İmza vermeye gidenler tehdit ediliyor
Bir yurttaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuştuğu sırada, bağımsız adaylar için verilen imzalara dair iddiayı gündeme getirdi.
‘Çukur’un repliğiymiş, Akşener’in evini bilmiyorlar: Yazılama yapanlara gözaltı
6. Ankara’da önce sağanak, sonra sel: Yaralılar var, araçlar sürüklendi
Ankara’da sağanak nedeniyle oluşan sel, caddeleri nehir yatağına çevirdi.
7. PFDK kararı: Kupa maçına çıkmayan Beşiktaş hükmen mağlup
Tatil edilen Türkiye Kupası’nın devam maçına çıkmayan Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı.
8. Özelleştirme kesinleşti: Beş şeker fabrikası 2 milyar liraya satıldı
İhaleye çıkarılan şeker fabrikalarından beşinin satışı onaylandı.
9. Tapudaki masraflar azalıyor, içkiye vergi zammı geldi
Hükümetin yeni kararına göre tapu harçlarındaki vergi oranı düşürüldü, böylece tapu masrafı azaldı. Bazı içkilere ise vergi zammı, bazılarına da vergi indirimi yapıldı.
10. Gülen’i ziyaret eden AKP’li vekillerden yedisi yine aday
Daha önce Fethullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğine gitmiş, kendisiyle fotoğraf çektirerek namaz kılmış 12 AKP’li vekilden yedisi 24 Haziran’daki seçim için yeniden aday oldu.