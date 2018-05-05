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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 5 Mayıs 2018

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1. CHP, İYİ Parti, SP ve DP liderleri imzaladı: Dört parti ‘millet ittifakı’nda buluştu

CHP, DP, SP ve İYİ Parti

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Partisi’nin (DP) oluşturduğu ittifaka ‘millet ittifakı’ adı verildi.

‘Millet ittifakı’ protokolü YSK’da: İlk hedef ‘tuzak ve hileleri’ aşıp adil seçimi sağlamak

Erdoğan’a göre ‘tezgah’ var: Münafıklar çetesini seçimde yere gömeceğiz

AKP’li Külünk çıtayı yükseltti: Millet ittifakı ve Abdullah Gül 15 Temmuz’un siyasi ayağı

2. Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin ilk ziyareti köyüne: Garibanın hakkını yedirmeyeceğiz

Fotoğraf: DHA

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk ziyaretini köyüne yaptı.

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CHP’li İnce’nin adaylığı YSK’ya bildirildi: ’25 Haziran’da Türkiye kazanmış olacak’

3. HDP, Demirtaş için YSK’ya başvurdu: Eşit ve özgür seçim olacaksa serbest bırakılmalı

Fotoğraf: HDP

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki milletvekilleri, Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

İnce’den Erdoğan’a çağrı: Demirtaş’ı hapiste tutma, gel erkekçe yarışalım

Eski sevgililer yine devrede: Demirtaş, herkesin ikna edilmesini istedi

HDP Eş Genel Başkanı Temelli’nin pasaportuna el kondu: Gerekçe yok

HDP’den seçim şarkısı: ‘Değiştir gitsin bir günde’

4. Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, 70 bin imzaya ulaştı

Fotoğraf: SP

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için en az 70 bin imza topladı.

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Saadet’in hesabı: AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ en fazla yüzde 44

5. İYİ Partili yurttaşın iddiası: İmza vermeye gidenler tehdit ediliyor

Fotoğraf: Twitter/@Murat_ide

Bir yurttaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuştuğu sırada, bağımsız adaylar için verilen imzalara dair iddiayı gündeme getirdi.

‘Çukur’un repliğiymiş, Akşener’in evini bilmiyorlar: Yazılama yapanlara gözaltı

6. Ankara’da önce sağanak, sonra sel: Yaralılar var, araçlar sürüklendi

Fotoğraf: DHA

Ankara’da sağanak nedeniyle oluşan sel, caddeleri nehir yatağına çevirdi.

7. PFDK kararı: Kupa maçına çıkmayan Beşiktaş hükmen mağlup

Tatil edilen Türkiye Kupası’nın devam maçına çıkmayan Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı.

8. Özelleştirme kesinleşti: Beş şeker fabrikası 2 milyar liraya satıldı

İhaleye çıkarılan şeker fabrikalarından beşinin satışı onaylandı.

9. Tapudaki masraflar azalıyor, içkiye vergi zammı geldi

Hükümetin yeni kararına göre tapu harçlarındaki vergi oranı düşürüldü, böylece tapu masrafı azaldı. Bazı içkilere ise vergi zammı, bazılarına da vergi indirimi yapıldı.

10. Gülen’i ziyaret eden AKP’li vekillerden yedisi yine aday

Fotoğraf: Sözcü

Daha önce Fethullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğine gitmiş, kendisiyle fotoğraf çektirerek namaz kılmış 12 AKP’li vekilden yedisi 24 Haziran’daki seçim için yeniden aday oldu. 

 

 

 

 

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