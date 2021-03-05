Akşam Postası / 5 Mart 2021

1. Araştırma: Çin aşısı, mutasyona karşı yeterli olmayabilir
Çinli Sinovac şirketinin Covid-19 aşısı virüsün Brezilya’da tespit edilen yeni mutasyonuna karşı yeterli antikor tepkisi oluşturmuyor olabilir.
Eğitim-İş genel başkanı: Eğitimcilerin yüzde 10’u aşılandı
Keymen İlaç’ın sahibi, CHP’li Emir’e dava açıyor: Aşılama dozu arttıkça iftira artıyor
2. TED başkanından 10 yaş altı uyarısı: Eğitim sistemi lego gibi ortadan çöker
Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Türkiye’nin salgın süresince yürütülen eğitim politikaları nedeniyle ‘öğrenme krizi’ ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
Eğitim bakanı: Yüz yüze eğitime katılım yüzde 70-80’lerde
3. Ağbal’dan bir ‘sıkı duruş’ mesajı daha: Yüzde 5 enflasyona kadar devam
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, para politikasındaki ‘sıkı duruş’un enflasyonda yüzde 5 hedefi elde edilene kadar süreceğini belirtti.
4. CHP’den istifa eden Sancar’a şantaj iddiasıyla yakalanan üç kişi tutuklandı
CHP’den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar’a çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan altı kişiden üçü cezaevine gönderildi.
5. İstanbul’un barajlarında su seviyesi yüzde 58.23’e yükseldi
İstanbul’a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 58.23’e yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki su seviyesi 8 Ocak’ta yüzde 19.16’ya kadar inerken aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 39.07 arttı.
Şubat ayında ortalama sıcaklık arttı, yağış azaldı
6. Hrant Dink davası: Hüküm, üye hakim kalp ameliyatı olduğu için açıklanmadı
Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 76 kamu görevlisinin yargılandığı davanın 130’uncu duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
7. MetroPOLL: Hükümetin en beğenilen politikası Dağlık Karabağ
MetroPOLL Araştırma, hükümetin beğenilen politikasının yüzde 36 ile ‘Azerbaycan Ermenistan savaşının yaşandığı dağlık Karabağ’a yönelik politika’ olduğunu bildirdi.
8. ‘Corona’nın daha bulaşıcı mutasyonu Almanya’da yakında baskın hale gelebilir
Britanya’da tespit edilen corona virüsünün daha bulaşıcı mutasyonu, Almanya’da yakında baskın hale gelerek virüsün yayılmasını durdurmayı zorlaştırabilir.
9. Dünyanın en yaşlısı olarak bilinen 70 yaşındaki albatrosun yavrusu oldu
Dünyanın bilinen en yaşlı yırtıcı kuşu, ‘Bilge’ adlı 70 yaşındaki Laysan albatrosunun yavrusu oldu.