Akşam Postası / 5 Mart 2020

1. Erdoğan-Putin zirvesi bitti, heyetler arası görüşme başladı

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’nin İdlib kentindeki çatışmaları değerlendirdiği zirve sona erdi. Heyetler arası görüşmeye geçildi.

2. Yunanistan 1 Mart’tan sonra gelen sığınmacıları sınırdışı etmeyi planlıyor

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitaraçi, 1 Mart’tan sonra sınırlarına yasal olmayan şekilde giren sığınmacıların Serres şehrine gönderildikten sonra kendi ülkelerine sınırdışı edilmesinin planlandığını açıkladı.

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3. UNESCO: ‘Corona’ 290 milyon öğrencinin eğitimini aksattı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) corona virüsünün 290 milyon öğrencinin eğitimini etkilediğini açıkladı.

4. CHP’li Öztrak: Özkoç’a planlı linç girişimini lanetliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ”TBMM Genel Kurulu’nda, grup başkan vekilimiz sayın Engin Özkoç’a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi. AK Parti grubu tarafından gerçekleştirilen bu planlı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz” dedi.

5. EPDK’nın ‘manipülasyon’ soruşturmasında Shell Petrol’e 2 milyon 750 bin lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Shell Petrol AŞ’ye 2 milyon 750 bin lira ceza kesti.

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6. Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde bakıcı olarak çalışan Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

7. Rus elçi suikastinde sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Rusya’nın Ankara büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin davada beş sanığın ikişer, üç sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

8. ABD’nin Suriye temsilcisi: Türkiye’nin rolünün ne olduğunu hepimiz biliyoruz

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, “İdlib’de yaşananlar uluslararası sisteme bir meydan okumadır. Ve birçok başka ülkeyi de etkilemektir. Türkiye’nin rolünün ne olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

9. Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk beraat etti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, Twitter hesabındaki bazı paylaşımlara ilişkin olarak ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan yedi buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.