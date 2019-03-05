Akşam Postası / 5 Mart 2019

1. Trump düğmeye bastı: ABD, Türkiye’nin gümrük avantajlarını kaldırıyor

Trump. (Fotoğraf: Reuters)

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan ‘gelişmekte olan ülkeler’ statüsünden çıkarma kararı aldı. Kararın gerekçesi Türkiye’nin ‘ekonomik olarak yeterince gelişmiş’ olması.



2. Hava kirliliğinin maliyeti: 7 milyon can ve 225 milyar dolar

Hava kirliliğinin 2020 yılında 7 milyon insanın erken ölümüne yol açacağı, küresel ekonomiye maliyetinin de 225 milyar doları bulacağı öngörüldü.



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3. 14 öğretmeni halı sahada göz altına aldıran savcı: Bana ‘Savcı kim oluyor’ dediler

Diyarbakır’da halı sahada yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 14 öğretmeni göz altına aldıran savcı Mehmet Kıran savunmasında kendisine hakaret edildiğini savundu.

4. Avusturya ‘bozkurt’ yasağında kararlı: Başbakandan ‘Yılmayacağım’ mesajı

‘Bozkurt’ işareti dahil birçok politik sembolün 1 Mart’tan itibaren yasaklandığı Avusturya’da, Başbakan Sebastian Kurz kendisine yönelik sosyal medya üzerinde başlatılan protesto kampanyasına ‘Yılmayacağım’ mesajıyla yanıt verdi.



5. Kartal, Ataşehir, Sancaktepe… HDP, İstanbul’un 11 ilçesinde seçime katılmayacak

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

HDP, İstanbul’un 11 ilçesinde seçime katılmayacağını açıkladı.



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6. AKP’li yöneticiye akraba dayağı: Başkan adayı ‘Kendi isteğiyle darp edildi’ dedi!

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinin AKP’li adayı Abdullah Aksak’ın yeğenleri, ilçe gençlik kolları başkanı Abdulhadi Dakak’ı darp etti. Dakak, Arap olduğu için darp edildiğini söylerken, Aksak “Kendi isteğiyle darp edildi” dedi.



7. ANAR Araştırma: AKP tabanı bile bir ‘beka sorunu’ olduğuna inanmıyor

ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu, beka söyleminin AKP tabanında dahi bir karşılığı olmadını söyledi.

8. TV5, Alper Taş’ın LGBTİ sözleri sonrası Cilara’nın programını kaldırdı

CHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş’ın seçilmesi halinde LGBTİ meclisi kuracağını söylediği programın sunucusu Çağlar Cilara TV5’ten gönderildi.



9. Oklu kirpiyi işkence ederek öldüren üç kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi köpekle korkuttuktan sonra yuvasından çıkarıp başını sopayla ezerek öldüren üç kişi tutuklandı.

