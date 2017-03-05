Akşam Postası / 5 Mart 2017

1- Erdoğan’dan ‘toplu fatura’: 15 Temmuz’da bomba yağdıranlar bugünün ‘Hayır’cıları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yurttaşlara saldıran darbecilerin bugün ‘Hayır’cı olduğunu iddia etti.

2- Erdoğan kadına şiddete ‘reçete yazdı’: İnsan olarak gördüğümüzde sorun çözülecek

Kadın haklarını korumak için ‘model almaya’ gerek durulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kadına şiddet sorununa çözüm önerisini de: “Kadını nisa, yani insan olup görüp kabul ettiğimizde pek çok sorunun çözüme girdiğine şahit olacağız” diye dile getirdi.

3- AKP’nin referandum mitinglerine bir set de Avusturya’dan: Avrupa genelinde yasaklansın

Avusturya Başbakanı Christian Kerz, AKP’nin referandum kampanyası için düzenlemek istediği miting ve toplantıların Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savundu.

4- Toplantısı engellenen Bozdağ: İptal eden belediye teröristlerin yoğun baskısı altında

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya’nın Gaggenau kentinde katılacağı toplantının iptal eden belediyenin teröristlerin yoğun baskısı altında olduğunu savundu.

5- Bakan Çelik’ten Avusturya’ya: Avrupa’daki ırkçılarla aynı dili kullanıyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, AKP’nin referandum mitinglerinin Avrupa’da yasaklanmasını isteyen Avusturya’yı ırkçı bir dil kullanmakla suçladı.

6- Yıldırım’a göre ‘tek adam’ yok: Bu sistem Erdoğan için değil, istemezseniz seçmezsiniz

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğinin ‘tek adam’a yol açmayacağını savunarak, “Bu sistem Erdoğan için değil, istemezseniz seçmezsiniz” dedi.

7- Eski MHP’li Oğan’a saldıran şahıs savcılık talimatıyla serbest

Eski MHP’li vekil Sinan Oğan’a konuşmacı olduğu panelde saldıran şahıs serbest bırakıldı.

8- Oğan, saldırganın serbest kalmasının ardından sordu: Talimatı Bozdağ mı verdi?

Konuşmacı olduğu panelde saldırıya uğrayan eski MHP’li vekil Sinan Oğan, saldırganın serbest bırakan savcıya talimatın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından verildiğini öne sürerek “Bu doğru mu? Bunu soracak gazeteci var mı?” diye sordu.

9- İstanbul’da kadınlardan 8 Mart mitingi: Laiklik için bir yerine bin ‘Hayır’

‘Kadınlar birlikte güçlü’ sloganıyla İstanbul 8 Mart Kadın Platformu tarafından düzenlenen mitingde ‘Hayır’ vurgusu öne çıktı.

10- Özel’den ‘CHP’de PKK’lı vekiller var’ diyen Çavuşoğlu’na: AKP’de 80 FETÖ’cü yok mu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP içinde PKK’lı ve DHKP-C’li vekiller olduğunu öne süren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘FETÖ’yle yanıt verdi.

11- Dokuz saatlik aramanın sonunda: Suriye’de düşen savaş uçağının pilotu bulundu

Hatay’ın merkez ilçesi Yaylacık’a dün akşam saatlerinde düşen Suriye’ye ait savaş uçağının pilotu dokuz saatlik aramanın ardından sabaha karşı bulunarak hastaneye kaldırıldı.

12- Şanlıurfa’da 8 Mart için yürüyüş yapmak isteyen 21 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yürüyüş yapmak isteyen 21 kişi gözaltına alındı.

13- Avrupalı hakimlerden meslektaşları için fon: Erdoğan hukuk devletini tasfiye ediyor

Avrupa’da hakimler, Türkiye’de tutuklu bulunan ve görevden alınan hakim ve savcılara yardım etmek için bir fon kurdu.

14- ‘Cezasız kalmadı’: Kadın, kendisini taciz eden adamı beslenme çantasıyla dövdü

Niğde’de yolda çocuğuyla yürüyen bir kadın, kendisini taciz eden 60 yaşlarındaki adamı çocuğunun beslenme çantasıyla dövmesinin ardından isyan etti: “Yol ortasında tacize uğruyoruz.”

15- AKP’li Şahin’e göre Yıldırım’ın ‘koltuk merakı’ yok: Belki Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olur

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘koltuk merakı’ olmadığını savunarak, anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesi halinde yapılacak koltuk değişikliğinin ‘sinyalini verdi’: “Allah sağlık verirse belki Binali bey bu modele geçtiğimizde Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olur.”

16- Kışanak’tan Mandela’nın avukatına: Sen rahat uyu, asla umutsuzluğa kapılmayacağız sevgili Essa

Tutuklu DBP’li belediye başkanı Gültan Kışanak, 26 Şubat’ta yaşamını yitiren Güney Afrika’nın lideri Nelson Mandela’nın avukatı Essa Moosa’ya başsağlığı mesajı gönderdi: “‘Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık’ sözü, tarihi bir ders niteliğindedir. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız sevgili Essa Moosa.”

17- ABD’li yazar King, Trump’a ‘hikaye dersi’ verdi: Obama Beyaz Saray’da saklanıyor

ABD’li korku, bilimkurgu ve fantazi yazarı Stephen King, ABD Başkanı Donald Trump’ın selefi Obama’yı kanıt sunmadan telefonunu dinlemekle suçlamasını ti’ye aldı.