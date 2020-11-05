Akşam Postası / 5 Kasım 2020

1. Son 24 saat: 2 bin 311 yeni hasta, 81 can kaybı; 1714 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 311 Covid-19 hastası kayda geçti, 81 kişi hayatını kaybetti.
Bilim kurulu üyesi: Virüsün öldürücü etkisinde azalma yok
‘Yerli aşı’nın insan denemeleri başladı
Hindistan’ın ‘corona’ aşısı şubatta hazır
2. Barış Apartmanı inşaatında çalışan işçi: Üstüne bastığımız zemin titriyordu
İzmir’deki depremde çöken Barış Apartmanı’nın inşaatında çalışan işçi Erol Kaya, “Ben harç taşırken inşaatta yürümeye korkuyordum. Üstüne bastığımız zemin titriyordu. Sürekli kullanılan malzemeler, ustalar değişiyordu. İlk depremde yıkılacağını biliyorduk” dedi.
Yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri adliyede: Sorumlu biz değiliz
İzmir’de deprem için ‘erken uyarı sistemi’ kurulacak
Profesör: Binalara projesiz eklenen her şey ölüme neden olabilir
Jeofizik mühendisi: Kuşadası Körfezi’nde gerilim arttı
Depreme atıf yapılmıştı: Trendyol’daki ‘Umudunu asla kaybetme’ yazılı ürünler satıştan kaldırıldı
3. Son durum: Biden kazanmaya yaklaştı, Trump mahkemeye başvurdu
ABD’de oy sayımı sürerken Demokratların başkan adayı Joe Biden, iki kritik eyalette rakibinin önüne geçmesinin ardından seçimi kazanmaya bir adım daha yaklaştı.
4. Erdoğan’dan, ‘İzmir’e turistik gezi yaptı’ dediği CHP liderine: Sus da adam sansınlar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem sonrasındaki açıklamalarını gerekçe göstererek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi: “Sus da adam sansınlar.”
5. Netflix ve Amazon Prime Video, RTÜK’ten lisans aldı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video’nun lisans aldığını duyurdu.
6. ‘Süt banyosu’ sonrası ‘soğuk duş’: Para cezası, faaliyetten men, suç duyurusu…
Konya’daki süt toplama merkezinde çalışan bir kişinin, işletmede ‘süt banyosu’ yaptığına dair görüntüler internette yayıldı. Çalışan kovuldu, bakanlık devreye girdi.
7. İlkinin mürekkebi kurumadan motorine zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litresine zam geldiğini duyurdu.
Vergi borçları 18 taksitte ödenebilecek
Kırmızı mercimekte indirilen gümrük vergisi, ay çekirdeğinde sıfırlandı
8. Böcek’in sağlık durumu: Genel seyri iyiye gidiyor; enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek sürüyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in genel seyrinin iyiye gittiği ancak enfeksiyon bulgularının sürdüğü belirtildi.
9. İnfografik | ‘FETÖ’ yargılamaları: Darbe girişimi sonrası 289 dava, 4 bin sanığa ceza
Darbe girişiminin ardından açılan 289 davada şimdiye dek 4 bin 154 sanık hapis cezasına çarptırıldı.