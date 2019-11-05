Akşam Postası / 5 Kasım 2019

1. İstanbul Havalimanı kredilerinin yapılandırılması için Londralı şirkete yetki

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı projesine yönelik kullanılan kredilerin refinansmanı için merkezi Britanya’nın başkenti Londra’da olan Dome Group’u yetkilendirdi.

2. Erdoğan: Acaba Gazi parlamenter demokrasiyle mi idare etmişti ülkeyi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirenlere, “Acaba Gazi parlamenter demokrasiyle mi idare etmişti ülkeyi” sorusunu yöneltti.

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3. Kılıçdaroğlu’ndan çiftçiye: Hala oy veriyorsun, çünkü açlıktan ölmedin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın çiftçilere verdiği sözleri tutmadığını, onları mağdur ettiğini belirterek, “Bütün bunları söylüyorum, hala oy veriyorsun, çünkü açlıktan ölmedin” dedi.

4. Bakandan ıspanak açıklaması: Dört ilde zehirlenme şüphesi var, 21 kişi tedavide

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin “Yabani birtakım otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler” dedi.

5. Sendika verisi: Ekimde yoksulluk sınırı 7 bin 92 liraya yükseldi

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırmalar Merkezi, ekim ayı için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

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6. Bahçeli: Tahliyeler ‘milli vicdan’la çelişiyor; Arınç ‘mağdur edebiyatı’ yapıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteciler Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın tahliyesi, eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın ‘KHK yorumu’ ve FETÖ’yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

7. Rusya: DSG’nin Suriye ordusuna katılımının müzakeresi için desteğe hazırız

Rusya, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Suriye ordusuna katılımı konusunda müzakereler yapılması için katkı sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

8. Tutuklanan halk otobüsü şoförü: Tehdit ve takip ediliyordum, durağa daldım

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş’un emniyetteki ifadesinde bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.

9. ‘Terör suçları’nı ihbar edenlere 10 milyon liraya kadar ödül

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suç ve suçluların ortaya çıkarılmasına yardım edenlere 10 milyon liraya kadar ödül verilecek.

10. Katar ve Türkiye’den ‘kapsamlı stratejik ortaklık’ adımı

Katar, Türkiye’yle işbirliğini ‘kapsamlı bir stratejik ortaklığa’ doğru genişletmeyi planladıklarını bildirdi.

11. Filtresi olmayan 15 termik santralin kapatılması için bakanlığa başvuru yapıldı

Zonguldak, Çanakkale ve Afşin-Elbistanlılar, baca filtresi olmadan çalışan 15 kömürlü termik santralin kapatılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurdu.

12. Yeni yılda trafik cezaları artıyor: Alkol testine itiraz 3 bin 516 lira

Yeni yılda yürürlüğe girecek trafik cezası düzenlemeleriyle birlikte alkol testine itiraz 3 bin 516 lira, hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmanın cezası ise 1228 lira olacak.

13. MB: Ekimde enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı

Merkez Bankası’nın (MB) TÜFE’nin yüzde 2 arttığı, yıllık enflasyonun 0.71 puan düşüşle yüzde 8.55’e gerilediği ekim ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda, yıllık enflasyonu enerji dışındaki tüm ana gruplarda düşüş gösterdiği belirtildi.

14. GSM operatörleri iç turizmi ‘takip edecek’, kimin nereye gittiğini bakanlığa bildirecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kuracağı yapı ile GSM operatörleri müşterilerinin hangi şehre ve otele gittiğini devlete bildirecek.

15. Halkbank ABD’deki iddianamenin reddini isteyecek, reddi hakim talebinde bulunacak

Fotoğraf: Reuters

ABD savcıları tarafından İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank’ın avukatlarından biri, davanın düşürülmesi ve redd-i hakim talebinde bulunacağını belirtti.

16. Türkiye, Bağdadi’nin ablasını yakaladı

Türkiye dün akşam Suriye’nin Azez kentine operasyon düzenleyerek ABD’nin geçen hafta İdlib’de operasyonla öldürdüğü IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ablasını yakaladı.