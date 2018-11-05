Akşam Postası / 5 Kasım 2018

1. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları: Türkiye muaf olacak sekiz ülke arasında

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından muaf olacak sekiz ülke arasında Türkiye’nin de bulunduğunu açıkladı.

2. Koalisyon güçleri ve DSG Türkiye sınırında ‘ortak devriye’ yürütüyor

ABD önderliğindeki koalisyon, ağırlığını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) Türkiye sınırı boyunca ortaklaşa devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

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3. Otomotiv ‘yoğun bakımda’: 2,5 milyar dolarlık 100 bin araç gümrükte bekliyor

Son iki aya elinde 150 binden fazla stokla giren 47 otomobil markasının, gümrüklerde beklettiği yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde 100 bin aracı 31 Aralık’a kadar çekmesi gerektiği bildirildi.

4. 15 yılın en yükseği: Enflasyon aylık 2.67, yıllık 25,24

Ekim ayı enflasyonu yüzde 2.67 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 25.24 olarak açıklandı.

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5. Gayrimenkul uzmanı: Döviz borçlusu 120 AVM bankalara geçebilir

Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi JLL’nin Türkiye başkanı Avi Alkaş döviz borcu bulunan yaklaşık 120 AVM’nin bankalara geçebileceğini söyledi.

6. Diyanet yeni düzenleme peşinde: Din görevlilerine siyaset yasağı kalkabilir

Diyanet İşleri Başkanlığı, din görevlilerine uygulanan siyaset yasağının kaldırılmasını gündemine aldı.

7. Bakan Albayrak ‘zirve yapan’ enflasyondan memnun: Trend olumlu

Ekim ayı itibarıyla 25,24 çıkan enflasyonu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ve aralık için ‘göstergelerin olumlu’ olduğunu söyledi.

9. 279 bin kişi ‘öğrenim ve katkı’ kredilerini ödeyemediği için icralık oldu

279 bin 897 kişinin öğrenim ve katkı kredisini ödeyemediği için icralık olduğu ortaya çıktı.

10. Erzurum belediyesindeki ihale ve atama usülsüzlükleri Sayıştay raporunda

Sayıştay’ın hukuka aykırı ihale yaptığını belirlediği Erzurum büyükşehir belediyesi, 25 yaş şartı aranan bir göreve 45 yaşını doldurmuş bir kişiyi atamış.

11. Gerekçe ekonomik: Kocaeli’deki üstün yetenekliler okulu kapatıldı

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü az sayıda okuldan Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nin IB programı ve İngilizce hazırlık sınıfları ekonomik gerekçeyle kapatıldı.

12. Ayakkabıcılarda konkordatoya devam: Ricardo Colli de mahkemeye başvurdu

Ayakkabı sektöründe konkordato ilan eden firmalara 1965’ten bu yana Ricardo Colli markasıyla üretim yapan Eser Ayakkabıcılık ve bağlı iki şirketi de eklendi.

13. Andımız’ değil: Öğrencilere ‘dini ant’ okutulmasına soruşturma

Kırşehir’deki Fatımatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu’nda geçen sene öğrencilere ‘dini ant’ okutulması üzerine soruşturma başlatıldı.

14. Ahmet Kural ifade verdi: Asılsız iftira, yargısız infaz

Şarkıcı Sıla’nın kendisini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural savcıya ifade verdi.

15. Yol ve tünel inşaatı Rize’deki dereyi kirletti: ‘Yetkililer ilgilenmiyor’

Rize’de 10 mahalleden geçen Çiftekavak Deresi’nin rengi beyaza büründü. Bölge halkı yol ve tünel inşaatının dereyi kirlettiğini düşünüyor.

16. Konuta 50, ticarethaneye 100 lira: Elektrik abonelerine kesinti tazminatı ödenecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bildirimli ya da bildirimsiz kesinti yapan 13 elektrik dağıtım şirketinin abonelerine tazminat ödemesine hükmetti.

17. ‘İmar affı’ndan yararlanamadı: Sarraf’a ‘kaçak yalı’ için yakalama kararı

Kültür varlığı olarak korunması gereken Kandilli’deki yalısında kanuna aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle yargılanan Rıza Sarraf için yakalama kararı çıkartıldı.

18. Kaza yapan alkollü işadamı polise seslendi: Para problem değil ya, çözün şu kelepçemi!

Samsun’da alkollü araç kullanan işadamı T.S., polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınan sürücü polislere, “Para problem değil ya. Çözün şu kelepçemi” diye seslendi.