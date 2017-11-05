Akşam Postası / 5 Kasım 2017

1- TEOG’un yerine: Ya kayıtla eve en yakın liselerden birine ya da sınavla ‘gözde lise’ye

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaokulu bitiren öğrencilerin evlerine en yakın beş liseden birine yerleştirileceğini, ‘gözde liseler’e girmek isteyenlerin ise merkezi sınava gireceğini açıkladı.

2- ‘Ilımlı İslam’cı Suudi prensten ‘aile içi darbe’: 11 prens ve dört bakan tutuklandı

Suudi Arabistan’da 11 prens, dört bakan, çok sayıda eski bakan ve bürokrat yolsuzluk gerekçesiyle tutuklandı.

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3- KHK yetkisiyle: Erdoğan dört üniversiteye daha rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dört üniversiteye rektör atadı.

4- Bakan duyurdu: Türk Telekom’un birçok taliplisi var, uygun bulursak devredeceğiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom’un birçok taliplisi olduğunu ve devredilebileceğini söyledi: “Taliplileri biz de uygun bulursak, bunu yapacağız.”

5- Yurttaki ‘Öleceksiniz, sıra sizde’ mesajı sonrası sekiz öğrenci fenalaşarak hastanelik oldu

Karaman’daki yurtta geceleri siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla kapalı bir kişinin kendilerini korkuttuğunu söyleyen sekiz öğrenci fenalaşarak hastanelik oldu.

6- Sezer, anayasa kitapçığını neden fırlattığını 16 yıl sonra anlattı: Sebep Fazilet Partisi

Eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2001’de dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e anayasa kitapçığı fırlatmasıyla sonuçlanan gerginliğin sebebini 16 yıl sonra anlattı: “Fazilet Partisi’nin (FP) kapatılmaması için Anayasa Mahkemesi’ne telkinde bulunmamı istedi. Kırıldım, reddettim.”

7- Yargıtay kararı: ‘Edepsiz Melih Gökçek’ demek hakaret değil eleştiri

Yargıtay, eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek’e yönelik sarf edilen “Edepsiz” sözünün hakaret değil eleştiri olduğunu karar verdi.

8- Cumhurbaşkanlığı sözcüsü: Suriye Halkları Kongresi ertelendi, PYD katılmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’nın PYD’nin Suriye Halkları Kongresi’ne katılmayacağını bildirdiğini aktardı.

9- İspanya’nın tutuklama kararı çıkardığı Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

İspanya yargısının hakkında tutuklama kararı çıkardığı eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, Belçika’da polise teslim oldu.

10- IŞİD, Suriye ordusunun ele geçirdiği Deyr ez Zor’da sivilleri vurdu: 100 ölü

Suriye ordusunun cuma günü ele geçirdiği Deyr ez Zor kentinde uyuyan IŞİD hücresinin düzenlediği bombalı araç saldırısında 100’e yakın kişi hayatını kaybetti.

11- Kerkük’te Şii camisine çifte saldırı: Beş kişi hayatını kaybetti

Irak ordusunun 16 Ekim’de peşmerge güçlerinden aldığı Kerkük’te düzenlenen iki intihar saldırısında beş kişi hayatını kaybetti.