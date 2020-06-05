Akşam Postası / 5 Haziran 2020

1- TTB: ‘Normalleşme’ süreci endişe verici

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Covid-19’la mücadelede Türkiye’nin henüz ilk dalgayı atlatmadığını, ‘normalleşme’ sürecinden endişe duyduklarını açıkladı.

2- Erdoğan: Sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım” dedi.

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3- Milletvekillerinin tutuklanmasını protesto eden HDP’li vekillere polis engeli

HDP bugün Ankara’da düzenlediği yürüyüşle üç milletvekilinin tutuklanmasını protesto etti. Kızılay’daki Güvenpark’a yürümek isteyen vekillere polis izin vermedi.

4- AKP’nin yeni kolluk gücü: 9 soruda bekçi yasası teklifi

Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, TBMM’de görüşülen bekçi yasa teklifinin ‘güvenlik devleti’ inşasının parçası olduğunu belirterek “Çarşıda pazarda sürekli kimlik sorulup insanların taciz edildiği yeni bir dönem başlayacak. Ülkeyi baştan sona kontrol noktalarıyla donatacaklar” dedi.

5- Albayrak: Hazirandan sonra enflasyonda ciddi değişim var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mayıs enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesine ilişkin “Yıl ortasından sonra, hazirandan sonra enflasyonda ciddi bir değişim söz konusu. Tahminlerden yana çeyreklik gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

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6- Avrupa Komisyonu üçüncü ülkelere seyahat kısıtlamasının uzatılmasını istedi

Avrupa Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ülkelerinin öncelikle iç sınırları sonra da dış sınırlarını açmalarını desteklediklerini belirtirken birliğe üye ülkelerin neredeyse tamamının 15 Haziran’da sona erecek üçüncü ülkelere seyahat kısıtlamasının ise uzatılması gerektiğini ifade etti.

7- Kene tehlikesi başladı; uzman uyardı: KKKA, ‘corona’dan daha ölümcül

Havaların ısınmasıyla kene ısırmasının neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gündeme geldi. Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, bu yıl vakalarda artış olduğunu belirtip “KKKA hastalığı, corona virüsünden farklı olarak daha ölümcüldür” diyerek uyardı.

8- Boğaz’da çevre temizliği: Motosiklet bile çıktı

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda deniz temizliği yapıldı. Denizden çıkarılan atık ve eşyalar Üsküdar Meydanı’nda sergilendi. Denizden çıkarılanlar arasında motosiklet de var ayakkabı da!