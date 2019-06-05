Akşam Postası / 5 Haziran 2019

1. Bahçeli ‘TV düellosu’nu bekliyor: Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul adayları CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın Ramazan Bayramı’ndan sonra katılacakları televizyon programı için “Bu önemlidir, iyi bir tartıdır” dedi.

2. ABD’den bir S-400 uyarısı daha: Türkiye tercihini yapmalı

ABD”nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin hem ABD’den F-35 uçaklarını hem de Rusya’da S-400 hava savunma sistemini almasının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

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3. Gökçek, Çam Grubu’na beş günde bir ihale vermiş, 1.5 liralık çamı 21 liraya almış

AKP’li Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek’in Çam Grubu’na her beş günde bir ihale verdiği, şirketin 1.5 liralık kara çamları 21 liradan aldığı iddia edildi.

4. Afrika’daki çocuk ölümlerinin yarısı açlıktan: 60 milyon çocuk aç

Afrika Çocuk Politikaları Forumu (ACPF), Afrika’da her üç çocuktan birinde büyüme geriliği görüldüğünü, kıta genelindeki çocuk ölümlerinin yarısının açlığa bağlı olduğunu söyledi.

5. Türkiye basın özgürlüğünde yine sınıfta kaldı

Amerika merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Özgürlük Evi (Freedom House), dünya genelinde basın özgürlüğünü değerlendiren yıllık raporunda son 13 yılda basın özgürlüğünün ciddi ölçüde gerilediğini kaydetti. Türkiye raporda bu yıl da basın özgürlüğünde sınıfta kalan ülkeler arasında yer aldı.

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6. İYİ Parti’nin Pendik’teki ‘demokrasi çadırı’na engel

İYİ Parti’nin İstanbul’un Pendik ilçesinde kurduğu ‘demokrasi çadırı’ kaymakamlık kararıyla polis ve zabıta ekiplerince kaldırılmak istendi. İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Süleyman Turan çadır için izin aldıklarını ve müdahalenin hukuksuz olduğunu söyledi.

7. CHP’li Erkek: Erdoğan ‘yazlık sarayı’nı beğenmedi, 30 milyonluk ek bütçe ayrıldı

Fotoğraf: DHA

Marmaris Okluk koyundaki yazlık sarayın cumhurbaşkanı ve ailesinin talebine göre yeniden yapılacağı iddia edildi. CHP’li Erkek, 330 milyon TL harcanan yazlık saray için 30 milyon TL daha ek bütçe ayrıldığı iddialarını meclise taşıdı.

8. ABD, Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudilerle nükleer bilgiler paylaşmış

ABD yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan’la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği öne sürüldü.

9. Tutuklu yakınları bayram için İmralı’ya gidiyor

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, diğer tutuklular Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar ve Veysel Aktaş’ın ablası Sabiha Aslan, bayram görüşü için İmralı’ya hareket etti.

10. Koruma talep etmişti: Uzaklaştırma kararı olan adamdan eşine yedi kurşun

İstanbul Bahçelievler’de uzaklaştırma kararı olan erkek, eşini sokak ortasında silahla vurdu. Vücuduna yedi kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı. Saldırgan erkek olay yerinden koşarak kaçarken, kadın hastaneye kaldırıldı.