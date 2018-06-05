Akşam Postası / 5 Haziran 2018

1- Çavuşoğlu: YPG’lilerden silahlar alınacak, Menbiç’ten Fırat’ın doğusuna gidecekler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’yle varılan mutabakat çerçevesinde, YPG’lilerin silahlarını bırakarak Fırat’ın doğusuna gideceklerini söyledi.

2- Erdoğan’a göre ‘prompter’ sorunu yok: Hocayı oturtmadılar, rahatsız oldum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘prompter vakası’ olarak yansıtılan dakikaları anlattı: “Yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Korumalar onu tekrar sandalyeye oturtmadılar. O beni rahatsız etti, koruma müdürümü çağırdım.”

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3- Tutuklu rapçi Ezhel’in ‘uyuşturucuya özendirme’den 10 yıla kadar hapsi istendi

‘Ezhel’ lakaplı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu hakkında 10 yıla kadar hapis, 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

4- ‘Barış için Akademisyenler’ bildirisi: Prof. Dr. Büşra Ersanlı’ya 15 ay hapis

‘Barış İçin Akademisyenler’in ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildirisini imzaladığı gerekçesiyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılanan Marmara Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Büşra Ersanlı, bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

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5- Akşener: Kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor, FETÖ’cüysem gel tutukla

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, AKP çevrelerinden gelen ‘FETÖ’cü’ yakıştırmalarına çıkıştı: “Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Madem ben FETÖ’cüyüm gel tutukla. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ’cüdür.”

6- Kılıçdaroğlu: Telefonum dinleniyor, Filistin mitingi öncesi Saadet’i de dinlemişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın telefonlarını dinlediğini belirtirken, Saadet Partisi’nin telefonlarının dinlendiğinin de son Filistin mitingi dolayısıyla ortaya çıktığını söyledi.

7- HDP ikinci tura ‘baktı’: İlk turda bize oy verenlere aynı olgunlukla cevap vereceğiz

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Birinci turda bize oy veren seçmenlere biz de ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz” dedi.

8- CHP’li Özel: Gülen belgelerinde İnce’nin duyumlarını doğrulayan eksikler var

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Fethullah Gülen’in iadesi talebiyle ABD’ye gönderilen belgeler üzerinde yaptığı incelemede CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin duyumlarını doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiğini açıkladı.

9- SONAR anketi: İnce bir haftada yüzde 10 arttı, Erdoğan ikinci turda yüzde 53.7 alıyor

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oyu son bir haftada yüzde 10 yükseldi, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu ise yüzde 53.7.

10- Bilgi Çavuşoğlu’ndan: FBI, Gülen hakkında ‘ciddi’ soruşturma başlatmış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun, FBI’ın Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattığını teyit ettiğini söyledi.

11- Erdoğan’dan bir İnce’ye bir Demirtaş’a: Çırak bile değilsin… Teröristten aday olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için, “Onun apoletlerini sökeceğim” demesine yanıt verdi: “O apoletleri Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın?”

12- Güvenpark’taki terör saldırısında sanıklara 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara’da 37 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası yargılanan sanıklara ağır cezalar istendi.

13- Bolu’da ülkücüler HDP flamalarını indirip yaktı: Aralarında MHP’li aday da var

Bolu’da ülkücü bir grup HDP binasına asılı parti flamalarını indirip yaktı.

14- 16 yıllık yüksek atlama Türkiye rekorunu 20 yaşında kırdı: 2.30

20 yaşındaki milli atlet Alperen Acet, Romanya’da hafta sonu yapılan uluslararası atletizm şampiyonasında yüksek atlamada 2.30’luk atlayışıyla 16 yıldır aşılamayan Türkiye rekorunu kırdı.

15- İki şeker fabrikasının daha satışı onaylandı

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye (Türkşeker) ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının satışını onayladı.