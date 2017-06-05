Akşam Postası / 5 Haziran 2017

1- Yedi Körfez ülkesi Katar’la diplomatik ilişkilerini kesti: Gerekçe teröre destek

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar’la diplomatik ilişkiyi kesti. Müslüman Kardeşler gibi ‘terörist’ gruplara ve İran’ın bölgesel politikalarına arka çıkmakla suçlanan Katar’a diplomatik tecride Yemen, Libya’nın batısındaki bir hükümet ve Maldivler’den geldi.

Türkiye ise krizin çözülmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıkladı.

2- Gerekçe ‘iş yoğunluğu’: Yıldırım, Alman dışişleri bakanıyla görüşmedi

Başbakan Binali Yıldırım Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’le randevusunu iptal etti.

3- Çavuşoğlu-Gabriel görüşmesi: İncirlik’te kapı ‘kapalı’, ‘FETÖ’de delillere ihtiyaç var

Tırmanan gerilimin odağındaki Almanya ve Türkiye’nin dışişleri bakanları Sigmar Gabriel ve Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da bir araya geldi.

4- Darbe girişimi | Arınç’ın damadı ‘FETÖ’den tutuklandı

Eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle Sorgu Hakimliği’ne sevk edilen Yeter, tutuklandı.

5- Gülen’in yanısıra HDP’li vekiller de var: 130 isim vatandaşlıktan çıkarılacak

Aralarında Fethullah Gülen, HDP’li vekiller Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer’in de bulunduğu 130 kişi hakkında üç ay içinde Türkiye’ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılma kararı alındı.

6- Türkiye Trump’ın elini gördü, artırdı: İklim anlaşmasına taraf olmak için fon şartı

ABD Başkanı Donald Trump’ın iklim anlaşmasından çekilmeye karar vermesi, Türkiye’yi de anlaşmanın onay sürecini ‘ağırdan alma’ya itti.

7- Darbecilikten yargılanan albayın iddiası: Halisdemir ‘ByLock’ kullanıyordu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eski özel kalem müdürü kurmay albay Osman Kılıç, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, darbeci askerler tarafından vurularak yaşamını yitiren astsubay Ömer Halisdemir’in ‘ByLock’ kullanıcısı olduğunu ileri sürdü.

8- Sözcü operasyonunda Gülerce ‘izi’: Darbeyi bilenler Erdoğan’ın yerinden haberdardı

Bir zamanlar Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e en yakınındaki isimlerden biri, hatta sözcüsü olarak bilinen Star yazarı Hüseyin Gülerce’nin, Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında verdiği ifadede ‘FETÖ’ operasyonunda iki çalışanı tutuklanan Sözcü gazetesine de ‘değindiği’ ortaya çıktı.

9- Dünya Bankası, büyüme tahminlerini yükseltti: Türkiye çabuk toparladı

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik büyüme tahminlerini yükseltti.

10- Kısa sürdü: Rektörün ‘Bunu yapmalıyım’ diyerek enstitüye atadığı eşi istifa etti

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın enstitüye atadığı eşi tepkiler üzerine istifa etti.

11- Eşini enstitüye atayan rektör savunmada: Dünyanın sonunun geldiği yaygarası niye?

Eşini bir enstitüye sekreter olarak atayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ kendini savundu: “Eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Dünyanın sonunun geldiği yaygarasını çıkarmak niye?”

12- Savcılığa göre iki eğitimciye ‘terörist’ denmesinde ‘kötü niyet’ yokmuş

Ankara başsavcılığı, KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevi yaparken tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için ‘terörist’ ifadesini kullanan iktidara yakın gazeteler hakkında takipsizlik kararı verdi.

13- Şarkıcı Deniz Seki iki buçuk yılın ardından tahliye oldu: Çok zorlu bir yolculuktu

Şarkıcı Deniz Seki 2014 yılından bu yana kaldığı Bakırköy Kadın Cezaevi’nden bugün tahliye oldu.

14- ‘FETÖ’den gözaltına alınan Metropoll’ün sahibi Sencar, Tekirdağ’a götürüldü

İki gün önce ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, Tekirdağ’a götürüldü.

15- İçki satışı azaldı: İlk sırada bira var

Dünya genelinde içki satışının incelendiği rapor, başta bira olmak üzere satışlarda küresel düzeyde azalma görüldüğünü ortaya koydu.

16- ‘Harry Potter’ın yazarı Trump’a ‘liderlik’ dersi verdi: Felaket tellalına ihtiyacımız olursa, ararız

Dünyaca ünlü fantastik roman serisi ‘Harry Potter’ın yazarı J.K Rowling, Londra’daki saldırının ertesinde ‘felaket tellallığına’ soyunan ABD Başkanı Donald Trump’a ‘liderlik dersi’ verdi.