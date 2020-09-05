Akşam Postası / 5 Eylül 2020

1. Enfeksiyon uzmanı profesör: ‘Yaz modu’nda kalırsak ikinci dalga değil tsunami görülür

Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, insanların yaz aylarında olduğu gibi davranışının devam etmesi halinde ‘ikinci dalganın değil tsunaminin görüleceğini‘ söyledi.

2. Erdoğan: Ya siyasetin diliyle ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyonla ilgili, “Ya siyasetin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar” ifadelerini kullandı.

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3. ‘Müridi’nin kızını istismar eden ‘Uşşaki tarikatı lideri’ne 55 yıla kadar hapis talebi

Sakarya’da bir ‘müridi’nin 12 yaşındaki kızını istismar eden ‘Uşşaki tarikatı‘ lideri 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban’a 55 yıla kadar ceza istendi.

4. Bakanlık: Güz döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın

Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde mümkün olduğunca uzaktan eğitim verilmesini istedi.