Akşam Postası / 5 Eylül 2020

1. Enfeksiyon uzmanı profesör: ‘Yaz modu’nda kalırsak ikinci dalga değil tsunami görülür
Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, insanların yaz aylarında olduğu gibi davranışının devam etmesi halinde ‘ikinci dalganın değil tsunaminin görüleceğini‘ söyledi.
Tüketici derneği şube başkanı: Gaziantep’te vaka artışının nedeni kalitesiz maske
Ocak-ağustosta yolcu sayısı yüzde 62, uçak trafiği yüzde 50 azaldı
2. Erdoğan: Ya siyasetin diliyle ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyonla ilgili, “Ya siyasetin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar” ifadelerini kullandı.
3. ‘Müridi’nin kızını istismar eden ‘Uşşaki tarikatı lideri’ne 55 yıla kadar hapis talebi
Sakarya’da bir ‘müridi’nin 12 yaşındaki kızını istismar eden ‘Uşşaki tarikatı‘ lideri 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban’a 55 yıla kadar ceza istendi.
4. Bakanlık: Güz döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın
Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde mümkün olduğunca uzaktan eğitim verilmesini istedi.