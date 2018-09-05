Akşam Postası / 5 Eylül 2018

1- ‘Ankara katliamı’ davasında bakanlık ve valilik tazminat ödeyecek

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde yapılan intihar saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Ankara valiliği hakkında açılan davada, Ankara 12’nci İdare Mahkemesi, sosyal risk ilkesi uyarınca bakanlık ve valiliğin 400 bin lira manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.

2- İdlib’de saf tutma arayışı: Rusya ve ABD elçilerinden Ankara’ya sıcak mesaj

Suriye’de İdlib’e yönelik başlaması beklenen operasyon öncesi Ankara odaklı diplomatik trafik hızlandı. Rusya’nın Ankara büyükelçisi “Türkiye ile yakın temas içindeyiz” derken ABD’nin Ankara maslahatgüzarı “Türkiye ile İdlib konusunda aynı endişelere sahibiz” diye konuştu.

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3- Yüzde 42,5’lik artış: 2017’de 253 bin 640 kişi Türkiye’yi terk etti

Türkiye’den göç edenlerin sayısı yüzde 42.5’lik artışla 253 bin 640 oldu.

4- AİHM’le ‘yargıç krizi’: Türkiye’nin adayları elemeyi geçti, biri ‘imzacı’ akademisyen

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev süresi dolan Işıl Karakaş’ın yerine Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne önerdiği Prof. Dr. Selami Kuran, Prof. Dr. Necati Polat ve Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar elemeyi geçti.

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5- Eski bakan Sayan’la ‘aile boyu’: Kardeşi Türk Telekom başkan yardımcısı oldu

Önceki kabinede aile ve sosyal politikalar bakanı olarak görev yapan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Dr. Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom’un başkan yardımcılığı görevine getirildi.

6- Bahçeli Erdoğan’ı ‘şer’le korkuttu: Sistem tartışmaya açılabilir

Yerel seçimlerde olası ittifakları değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İstanbul, Ankara ve İzmir’in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açabilir” dedi.

7- İYİ Parti, yerel seçimde tek başına: İttifak gündemimizde olmayacak

İYİ Parti, yerel seçimler için ittifakın gündemlerinde olmayacağını bildirdi.

8- ‘Sokağa çıkmayan’ CHP ve AKP’yi eleştiren MHP’li vekil fındık mitingi yapacak

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık fiyatını açıklamamasını protesto için halkı düzenleyeceği mitinge çağırırken, “Gerekirse sarayın önüne çadır kurarım” dedi.

9- ‘Et ikramlı’ resepsiyonda Yıldırım’ın ‘şarbon korkusu’: Önce sağlık bakanı yesin

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) bahçesinde düzenlenen ‘Adli Yıl’ açılışı resepsiyonunda, “Bu etlerde şarbon var mı?” diye soran Meclis Başkanı Binali Yıldırım, etin tadına önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bakmasını istedi.

10- Yerel seçimler yaklaşırken Sarıgül, Kılıçdaroğlu’na destek çıktı

Eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘partinin birleştirici gücü’ olduğunu savundu.

11- KİPTAŞ genel müdürü mal varlığıyla ilgili haberi üç yıl sonra sansürletti

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın mal varlığını konu alan habere üç yıl sonra erişim engeli getirildi.

12- Yayıncı Zarakolu’na altı yıl sonra kırmızı bülten

Yayıncı Ragıp Zarakolu’nun yedi yıl önce yaptığı bir konuşma nedeniyle ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı.

13- Avukata darp soruşturması: Polis, karakolda ‘suç delili’ aradı!

İstanbul’da bir avukata saldırıp silah doğrultan komiserin odasında çok sayıda sopa bulundu.

14- ‘Son ağaçlar’ da kesildi: AOÇ arazisine ’15 Temmuz Müzesi’ inşaatı

‘Ak Saray’ olarak da bilinen cumhurbaşkanlığı sarayının karşısında bulunan 1’nci derecede doğal SİT alanı Atatürk Orman Çiftliği ’ne (AOÇ) ait ormanlık arazide 15 Temmuz Müzesi’nin yapımına başlandı. İnşaat nedeniyle yüzlerce ağaç kesildi, kamyonların girip çıkması için yeşil alan içerisinde genişçe bir yol açıldı.

15- Geçen seneden kat kat az: İndirimli konutta ilk haftada umulan olmadı

Yurt çapında neredeyse tüm inşaat şirketlerinin katılımıyla başlatılan indirimli konut kampanyasındaki satışlar, geçen senenin gerisinde kaldı.

16- Bakan duyurdu: Türk jandarma helikopterlerini Ukrayna modernize edecek

Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan Mi-17 helikopterlerinin Ukraynalı Motor Siç şirketi tarafından modernize edileceği açıklandı.

17- 700 müşteri vardı: Kuşadası’ndaki Alkoçlar Oteli’ne icra geldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki dört yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli’ndeki 700 tatilci, kira alacağının mülk sahibine ödenmemesi üzerine gelen haciz nedeniyle polis nezaretinde tahliye edildi. Müşteriler, çevredeki otellere yerleştirildi.

18- Çağın Türker’e yumrukla saldıran zanlı: Masadaki konuşmaları rahatsız etti, keşke vurmasaydım

‘Size’ dergisi sahibi Çağın Türker’in bir restoranda tartıştığı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan dört kişiden üçü serbest bırakıldı. Fail olduğu belirtilen Yusuf Şarkıcı tutuklandı.

19- Twitter: İhlal etmesi durumunda Trump’ın dahi hesabını kapatırız

Twitter, kimsenin belirlenen kurallardan muaf olmadığını belirterek, ihlal etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının dahi kapatılabileceğini bildirdi.